4 лютого 2024 року: преподобного Миколая Студеного — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна залишати безлад у будинку і планувати подорожі. Якщо в лісі цього дня мало снігу, значить слід чекати відлиги.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Миколая Студеного. Він був ігуменом Студійського монастиря, який є одним із найдавніших і найвідоміших у Константинополі. Миколай Студений поширював християнство, був обдарований здатністю зцілення, за що церква вважає його чудотворцем.
Що не можна робити 4 лютого:
- допускати безлад вдома;
- лаятися;
- планувати далеку подорож;
- піддаватися шкідливим звичкам.
- стригти волосся.
Народні прикмети та повір'я:
- на Миколая морози б'ють;
- якщо в лісі мало снігу, значить слід чекати відлиги;
- якщо ялинові гілки згинаються — буде хуртовина, а коли розпрямляються — погода буде сприятливою;
- сняться птахи — до гарних новин.
День ангела святкують:
Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Юрій, Катерина, Анна.
Народилися сьогодні:
1494 рік — Франсуа Рабле, французький письменник, один із найбільших сатириків.
А також у цей день:
2004 рік — починає роботу соціальна мережа Facebook, яку заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;
2005 рік — Верховна рада України переважною більшістю голосів (375 депутатів) затвердила Юлію Тимошенко прем'єр-міністром країни.