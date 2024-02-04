4 лютого 2024 року: преподобного Миколая Студеного — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна залишати безлад у будинку і планувати подорожі. Якщо в лісі цього дня мало снігу, значить слід чекати відлиги.

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Миколая Студеного. Він був ігуменом Студійського монастиря, який є одним із найдавніших і найвідоміших у Константинополі. Миколай Студений поширював християнство, був обдарований здатністю зцілення, за що церква вважає його чудотворцем.

Що не можна робити 4 лютого:

допускати безлад вдома;

лаятися;

планувати далеку подорож;

піддаватися шкідливим звичкам.

стригти волосся.

Народні прикмети та повір'я:

на Миколая морози б'ють;

якщо в лісі мало снігу, значить слід чекати відлиги;

якщо ялинові гілки згинаються — буде хуртовина, а коли розпрямляються — погода буде сприятливою;

сняться птахи — до гарних новин.

День ангела святкують:

Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Юрій, Катерина, Анна.

Народилися сьогодні:

1494 рік — Франсуа Рабле, французький письменник, один із найбільших сатириків.

А також у цей день:

2004 рік — починає роботу соціальна мережа Facebook, яку заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 рік — Верховна рада України переважною більшістю голосів (375 депутатів) затвердила Юлію Тимошенко прем'єр-міністром країни.