Який вигляд має френч на нігтях різної форми. П'ять варіантів

Френч – це один із найпопулярніших дизайнів для нігтів, який може мати різні вигляди залежно від форми нігтів і різні варіації. Це унікальний варіант манікюру, який актуальний вже десятки років як для щоденної рутини, так і святкових подій.

Фокус підготував підбірку 5 ідей френча й того, який вигляд має цей варіант манікюру на різних формах нігтів.

Майстри манікюру — це фахівці, які точно знають, що існують безліч варіантів форми нігтів. Саме вони ті люди, які бачили і знають, як той чи інший варіант манікюру матиме вигляд на ваших ручках. Але саме клієнт обирає, що саме він хоче.

Френч на квадратному нігті Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Квадратна форма нігтя — це найпростіший варіант, який вважається класикою. Ця форма повністю відповідає прямому перпендикулярному росту нігтя. Із цією формою нігтьова пластина зберігає прямі кути.

Френч на овальних нігтях Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Овальна форма. Вона має округлу форму, яка створює благородний і добре доглянутий вигляд. Для досягнення цієї форми необхідно згладжувати кути й створювати округлу кінцівку.

Френч на аметистовій формі Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Аметистова форма. Цей варіант форми нігтів має гострі кути з округлою кінцівкою. Вона має неймовірно стильний і модний вигляд. Щоб отримати цю форму, кути нігтів повинні бути зроблені гострішими й додатково згладжені.

Френч на круглих нігтях Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Кругла форма. Цей варіант нагадує форму кола й ідеально підходить для коротких нігтів. Ця форма створює натуральний вигляд, підкреслюючи природну красу нігтів без зайвих деталей.

Френч на стилетовій формі Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Стилето, форма, також відома як "каблук", гостро звужена та нагадує форму стилета. Ця смілива форма нігтів має елегантний і стильний вигляд, але вимагає додаткового догляду.

Варіанти френча

Класичний френч. У цьому варіанті кінчики нігтьових пластин фарбуються в білий колір, а основна частина нігтя залишається натуральною або покривається світлим лаком.

Обернений френч. У цьому варіанті кінчики нігтьових пластин фарбуються в інший колір або використовуються інші декоративні елементи, такі як блискітки чи візерунки.

Френч із градієнтом. Цей варіант включає плавний перехід кольорів від кореня нігтя до його кінчика. Градієнт може бути однотонним або смужковим.

Френч "лунка": У цьому стилі кінчики нігтів фарбуються у будь-який колір, а округла область біля основи нігтя залишається натуральною або покривається іншим лаком.

Контрастний френч. У цьому варіанті використовуються яскраві кольори або контрастні комбінації, щоб зробити френч неймовірно виразним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі показала стильний нюдовий манікюр. Також Фокус підготував підбірку ідей манікюру до Дня закоханих.