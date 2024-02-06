Розминка, вітаміни та дещо ще: Ребрик назвала складові ранку під час вагітності

Телеведуча слідує своїм звичкам і у відпустці, і на роботі і єдине, що може змінити її усталені ранкові ритуали — це народження доньки.

Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик розповіла про свою ранкову б'юті-рутину під час вагітності. Ребрик написала про розпорядок свого ранку та догляд за тілом на власній сторінці в соціальній мережі Instagram у вівторок, 6 лютого.

Телеведуча повідомила, що її ідеальний ранок починається з невеликої розминки після того, як вона прокинулася. Які саме фізичні вправи виконує Ребрик, вона не уточнила. Після цього актриса дозволяє собі склянку теплої води для нормалізації травлення та поживний сніданок.

Третій крок — прийом вітамінів. Адже кінець лютого — доволі напружений період, та ще й кінець календарної зими, коли найбільше відчувається нестача свіжих фруктів та овочів. Наразі жінка приймає вітамінізований препарат для вагітних, у складі якого — 11 вітамінів і 10 мінералів. Однак вона прямо попередила українок, що не радить сліпо наслідувати свій приклад: навіть вітаміни потрібно приймати після консультації з лікарем, адже людський організм дуже індивідуальний.

"Приймати будь-які вітаміни, особливо вагітним, слід тільки після консультації з лікарем, тому що все дуже і дуже індивідуально! Те, що підійде мені, не обов'язково підійде вам і навпаки. Враховуйте, будь ласка", — підкреслила у своєму пості Ребрик.

Продовжуючи писати про те, як проходить її ранок, українська акторка уточнила, що все це — її щоденна рутина, будь вона вдома або на знімальному майданчику. Лілія Ребрик також написала, що, у зв'язку зі швидкою появою на світ третьої дитини, її розмірені ранкові ритуали, швидше за все, зміняться. Але це актрису не лякає.

Нагадаємо, у середині грудня 2023 року Лілія Ребрик відповіла, де народжуватиме. Знаменитість вирішила не шукати лікарів і пологові будинки за кордоном. Її третя донька з'явиться на світ в Україні.

Актриса і телеведуча Ребрик оголосила про свою третю вагітність у жовтні 2023 року. Оприлюднила на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram свіжі фотографії, і дала зрозуміти, що перебуває на останніх термінах вагітності.