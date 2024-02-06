Чоловічі стрижки, які будуть в тренді у 2024 році (Фото)

Чоловіки, як і жінки, завжди хочуть мати доглянутий та привабливий вигляд. Звісно це залежить в першу чергу від зовнішніх факторів, таких як, наприклад, стрижка. Але якщо жінки на стрижку ходять раз у декілька місяців, то чоловікам цю процедуру доводиться проходити мінімум раз в місяць.

Звісно, як і жінки, чоловіки намагаються триматися трендів та виглядати сучасно. Для цього варто знати й орієнтуватися, які зачіски будуть стильними та модними у новому сезоні. Фокус підготував підбірку варіантів чоловічих стрижок, які будуть актуальні у 2024 році.

Британка

Це один із популярних стилів чоловічої стрижки. Вона характеризується коротким волосся на боках та трохи довшою верхівкою. Часто стрижка британка має чіткі контури на шиї та над вухами. Ця стрижка має стильний та доглянутий вигляд. Її також можна адаптувати до особистих вподобань — змінити довжину верхівки чи об'єм.

Канадка

Також відома як "боксерська чоловіча стрижка". Є популярним варіантом стрижки для чоловіків. Ця стрижка характеризується короткими волоссям збоку і ззаду. Волосся на верхівці зазвичай залишається трохи довшим. Канадка безперечно може виглядати стильно та сучасно.

Андеркат

Це стиль, при якому волосся на боках і на задній частині голови збрито коротко, а верхня частина залишається довшою. Це популярна стрижка, яка надає стильний і сучасний вигляд.

Короткі чоловічі стрижки з текстурою

Модний фейд

Поширений варіант зачіски, який набув популярності в останні роки. Ця стрижка характеризується коротким волоссям на верхній частині голови, що плавно переходить до довшої довжини знизу. Волосся може бути вибритим на боках і ззаду, створюючи контрастний ефект.

Класичний короткий квадрат або бокс

Це стрижка, при якій волосся укладається таким чином, що верхня частина голови трохи піднята, а бік і задня частина обрізані коротко.

Класичні чоловічі стрижки

Класичні стрижки, такі як "коробка", "купол" або "Буцефал", завжди залишаються популярними. Сучасні варіації цих стрижок тримаються в трендах і можуть бути актуальними і в 2024 році.

Елегантне каре

Зазвичай каре належати до жіночих зачісок, проте в останні роки чоловіки також віддають перевагу цьому стильному варіанту стрижки. Чоловіча стрижка каре має симетричну форму, з коротко підстриженими боками і трохи довшою частинкою зверху голови. Зазвичай волосся на потилиці і в бокових зонах зачіски підстригається коротше, а верхній шар лишається довшим і укладається в каре.

Стрижка бокс та напівбокс

Чоловіча стрижка бокс є популярним варіантом серед чоловіків. Ця стрижка характеризується короткою довжиною волосся по всій голові. Вона може мати різні варіації, такі як бокс з загостреними боками або підбритий бокс.

Стрижка напівбокс є популярним варіантом чоловічої зачіски, яка поєднує коротке волосся зверху голови зі збереженням трохи довших волосин на передній частині. Ця стрижка зазвичай має дуже короткі боки і задню частину голови, які плавно переходять в довші зверху голови, часто підголів'я робиться коротшим.

Нагадаємо, раніше ми писали, для тих, хто хоче виглядати молодше: топ 3 стильних зачісок від зірок. Також Фокус писав, про стрижка каре — тренд 2024 року: п'ять варіантів наймоднішої зачіски.