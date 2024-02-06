Натуральна маска для обличчя з домашніх інгредієнтів

Догляд за обличчям в домашніх умовах може бути простим і ефективним процесом. Зазвичай у цьому допомагає правильно підібраний догляд за шкірою обличчя, різного роду пілінги та звісно масочки, які так полюбляють жінки. Звісно маски для обличчя мають різні цілі та властивості. Зокрема, їх використовують для зволоження, живлення, очищення чи заспокоєння шкіри обличчя. Кожна з них містить різні активні інгредієнти, такі як гіалуронова кислота, вітаміни, екстракти рослин та інші корисні речовини.

З віком жінки все частіше звертаються за допомогою до косметичних засобів. І звісно в магазині можна знайти доволі широкий вибір масок, однак перевірити їх дієвість та ефективність можна лише використавши. Але як же раніше жили наші бабусі без сучасних косметичних засобів? Звісно на допомогу йшли народні методи догляду за шкірою. Саме тому Фокус зробив підбірку дієвих та ефективних масок, які готуються з простих інгредієнтів в домашніх умовах.

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Медова маска

Це природний засіб, який буде корисним для вашої шкіри. Мед містить антибактеріальні і протигрибкові властивості, а також антиоксиданти, які допомагають заспокоїти шкіру і боротися зі зморшками.

Щоб зробити медову маску, змішайте 2 столові ложки меду з 1 столовою ложкою оливкової олії (або будь-якою іншою базовою олією, яка підходить для вашого типу шкіри). Нанесіть цю суміш на очищене обличчя тонким шаром і залиште на 15-20 хвилин. Потім змийте теплою водою.

Медова маска допоможе зволожити шкіру, покращити її текстуру і заспокоїть подразнення.

Фото: pvproductions/freepick

Маска з бананом

Банани містять вітаміни та антиоксиданти, які зволожують шкіру та роблять її більш м'якою. Змішайте один стиглий банан з 1 столовою ложкою меду та 1 столовою ложкою йогурту чи молока. Перебийте все в пюре до однорідності. Нанесіть маску на чисту шкіру обличчя, уникаючи області навколо очей.

Залиште маску на обличчі протягом 10-15 хвилин. Змийте теплою водою.

Ця маска допоможе зволожити та заспокоїти шкіру, зробивши її більш сяючою та м'якою.

Фото: Pixabay

Вівсяна маска

Вівсяна маска для обличчя є популярним природним засобом для покращення стану шкіри. Ця маска володіє зволожуючою, протизапальною та відшаруючою властивостями. Для вівсяної маски потрібно з’єднати 1/2 чашки вівсяних пластівців (не солодких), 1/4 чашки теплої води (або молока), 1 столову ложку меду, 1 чайну ложку оливкової олії (за бажанням) та декілька крапель лимонного соку (за бажанням).

Змішайте вівсяні пластівці з теплою водою (або молоком) в мисці і залиште на 5-10 хвилин, щоб вівсяні пластівці зм'якли. Додайте мед, оливкову олію і лимонний сік. Добре перемішайте, щоб утворити однорідну масу. Нанесіть отриману маску на очищене обличчя, уникаючи області навколо очей. Залиште маску на обличчі протягом 15-20 хвилин, дайте їй висохнути. Злегка змочіть обличчя водою та масажними рухами помасажуйте шкіру, щоб видалити маску. Змийте обличчя прохолодною водою та витріть шкіру рушником. Застосовувати цю маску можна 1-2 рази на тиждень для досягнення кращих результатів.

Вівсяна маска допоможе зволожити та пом'якшити шкіру, зменшити запалення, покращити текстуру шкіри та заспокоїти шкіру при акне або подразненні. Завдяки своїм природним властивостям, вона підходить для більшості типів шкіри.

Фото: Freepik

Насіння льону

Насіння льону містять багато омега-3 жирних кислот, антиоксидантів та важливих мінералів, що зволожують шкіру, зменшують запалення та підтримують її здоровий вигляд. Для цього змішайте 1 столову ложку меленого насіння льону з 3 столовими ложками гарячої води. Дайте суміші постояти протягом 5-10 хвилин. Нанесіть суміш на обличчя тонким шаром, уникаючи області очей та губ. Залиште маску на обличчі протягом 15-20 хвилин, дозволяючи їй висохнути на шкірі. Змочіть руки та помасажуйте обличчя, а потім змийте маску теплою водою.

Важливо! Перед використанням будь-яких нових продуктів на шкірі рекомендується провести тест на алергію. Якщо у вас є алергія на льон, мед, цитрусові і так далі краще уникати використання масок. Оскільки кожна шкіра реагує по-різному, рекомендується також проконсультуватися з дерматологом, перш ніж спробувати новий продукт.

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