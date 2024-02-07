Кравець розповіла, як Олену Зеленську змінила війна (відео)

Олені Зеленській довелося не тільки прийняти рішення чоловіка залишитися в країні, що воює, а й навчитися говорити про емоційно важкі події війни у світовому просторі.

Перша леді України Олена Зеленська дуже змінилася з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку думку висловила акторка і ведуча Олена Кравець, яка знайома із Зеленською особисто і підтримує з нею добрі стосунки, у програмі "Сніданок з 1+1".

"Вона прийняла це рішення чоловіка. Вона доклала чимало зусиль, щоб бути на одному шляху з чоловіком", — сказала Кравець, коментуючи ситуацію з рішенням Володимира Зеленського залишитися після вторгнення ЗС РФ в Україну і продовжувати виконувати свої обов'язки, ведучи країну до перемоги.

Олена Кравець висловила думку, що перша леді України за час російсько-української війни виробила фірмовий стиль, який вона використовує в розмовах із зарубіжними союзниками, говорячи про ситуацію в країні. За словами ведучої, Олені Зеленській вдається "говорити болючі істини жіночним, але водночас сильним способом". Однак що вона розуміє під словосполученням "жіночий спосіб", Кравець не уточнила.

Актриса також розповіла про те, яким було непублічне життя Олени та Володимира Зеленського до початку російсько-української війни. Вона зазначила, що президент України і його дружина справляли враження щасливої пари і любили подорожувати.

"Це було дуже романтично, і вони ніколи не втрачали цього. А ще Олена дуже добре готує, дуже класно", — сказала Олена Кравець.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Олена Зеленська розповіла як часто бачиться Володимир із нею та дітьми. Найчастіше подружжя намагається говорити на звичайні сімейні теми, адже вони хоч трохи повертають їх до того сімейного тепла, яких їх позбавили. Олена також уточнила, що здебільшого починають розмову вони за дітей, вона розповідає, що в них на навчанні, хто що встиг накоїти тощо.

А наприкінці листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський розповів про побачення з дружиною. Український лідер не приховував, що підтримувати стосунки на відстані дуже складно, вони сумують одне за одним, але через безпеку змушені жити окремо.