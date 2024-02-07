Стало відомо, чому обручку принцеси Діани важко носити

Наразі культова прикраса належить Кейт Міддлтон. Старший син принцеси Діани Вільям подарував її, коли освідчувався у 2010 році.

Стало відомо, чому обручку принцеси Діани, яка наразі належить Кейт Міддлтон, складно носити. Про це пише Hello Magazine.

Коли принц Вільям освідчився своїй коханій у 2010 році, він зробив це з тією ж обручкою, яку його мати, покійна принцеса Діана, отримала від тодішнього принца Чарльза (нині короля Чарльза III). Попри те, що реліквія — 12-каратний овальний цейлонський блакитний сапфір, оточений ореолом із 14 діамантів і оздоблений 18-каратним білим золотом — була зворушливою даниною пам’яті матері принца Уельського, повідомляється, що носіння каблучки створює для Кейт цілу низку викликів та труднощів.

Каблучка принцеси Діани Фото: Getty Images

Бен Робертс, директор бренду, який відповідає за валлійське золото, що часто входить до складу обручок британських королівських осіб, розповів, чого насправді вимагає догляд за культовою прикрасою.

"Більшість людей не знають, який рівень догляду може спричинити повсякденне носіння реліквії. Навіть без будь-яких змін, догляд за реліквією такої цінності пов’язаний зі своїми проблемами. Кейт та її команда потребують ретельного обслуговування з регулярними інспекціями та глибокими оцінками, дбайливого чищення для відновлення блиску та, якщо необхідно, професійного ремонту, щоб забезпечити довговічність", — розповідає експерт.

Кейт Міддлтон з каблучкою принцеси Діани Фото: Getty Images

Вільям подарував мамину каблучку майбутній дружині у 2010 році під час поїздки до Кенії.

"Це обручка моєї матері, тож я подумав, що це дуже гарно, тому що, очевидно, вона не збирається бути поруч, щоб розділити будь-які веселощі та хвилювання від усього цього. Це мій спосіб тримати її близько до всього", — зізнавався майбутній король Великої Британії.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон "працює з ліжка" після операції на черевній порожнині.

Також Фокус писав про те, що спочатку каблучка принцеси Діани після її смерті належала принцу Гаррі, проте він віддав її брату.