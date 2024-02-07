Чим не можна годувати вашого собаку, аби не нашкодити йому

Шкідливі продукти потрібно обов’язково виключити з раціону собаки — вони можуть завдати непоправної шкоди його здоров'ю.

Собаки, як і коти, — це члени нашої родини, улюбленці і мазунчики. І ми інколи плутаємо ставлення до них з нашим відношенням до дітей. Проте повинні знати, що догляд за твариною має різнитися, так само як раціон. Адже навіть разове пригощання собаки невідповідною їжею може завдати серйозної шкоди його здоров’ю, зокрема появі шлунково-кишкових проблем тощо. Тож які продукти не повинні потрапити до меню наших "хвостиків"? Про це розповіли фахівці ветеринарного онлайн-помічника vetconsult.gladpet.org.

Насамперед експерти зазначили, що собака — тварина, травна система якої ідеально підходить для перетравлення м'яса, м'ясних субпродуктів, включаючи шкіру, сирі кістки і навіть шерсть. Тому коли хочете пригостити вашого мазунчика шматочком торта, цукеркою, якимись смаколиками, зупиніться і поміркуйте — ви ж не дасте немовляті кружечок сиров’яленої ковбаси.

Цукор та цукрозамінники

Ці продукти, як і лактоза, не підходять для собак. Зокрема, ксиліт, що замінює цукор, може спричинити у собаки сплутаний стан та пошкодити йому печінку. Крім того, як і у людей, ці продукти роблять тварин товстими, викликають карієс та можуть призвести до діабету.

Смажені або відварені кістки

Експерти радять давати собакам, по-перше, сирі кістки і, по-друге, лише великі. Невеликі, з гострими сколами або відварені кістки досить небезпечні для вашого собаки — можуть спричинити перфорацію кишківника.

Ковбаси

Це дуже солона їжа, що не підходить для харчування собак, а оболонка сирокопчених виробів часто виготовляється з неорганічних компонентів.

Овочі роду пасльонових

Картопля, баклажани та помідори також не підходять для раціону собак, оскільки містять соланін, який може зумовити алергічні реакції, задишку і тахікардію. Якщо ви все ж таки хочете урізноманітнити його раціон рослинним харчуванням, то давайте тоді моркву, огірок чи кабачок.

Виноград та фрукти в гронах

На перший погляд, ці плоди вважаються нешкідливими, але саме у собак можуть викликати ниркову недостатність. Тому будьте уважними до однієї з попереджувальних ознак — блювання.

Цибуля і часник

Ці продукти містять тіосульфат, що є дуже токсичним для собак, які не мають ферменту для їх перетравлення. Внаслідок цього у тварини може розвинутися гемолітична анемія, тобто руйнування еритроцитів, що транспортують кисень. Ознаки цього стану — блювання, слабкість та ускладнене дихання.

Кава та чай

Кава та чай, а також будь-яке інше джерело кофеїну — кола, енергетичні напої, какао, шоколад — настільки шкідливі для собаки, що можуть навіть стати причиною летального розвитку ситуації. Симптоми інтоксикації кофеїном майже такі самі, як у людей, але протиотрути немає: прискорене серцебиття, ускладнене дихання, тремор, кровотеча.

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