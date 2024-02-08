Козерогам — успіх, Рибам — везіння. Таро-прогноз на кар'єру в лютому 2024 року для всіх знаків Зодіаку
Розбираємося, кому з представників Зодіакального кола пощастить у лютому 2024 року, а кому доведеться чекати кращих часів. Кар'єра цього місяця посміхнеться удачею далеко не всім.
На представників Зодіакального кола очікує непростий лютий, який уже почався і дав себе відчути. Лютий 2024 року — місяць трансформація і великих перетворень, які завжди супроводжуються втратами або, як мінімум, несподіваними змінами в планах. Така трансформація очікує майже на всі знаки Зодіаку, але є і щасливчики. Гадаємо, кому все-таки пощастить у ці кілька тижнів.
Овен
У Овнів будуть не найкращі тижні в плані кар'єрних успіхів. Раптові зміни, звільнення, зміна роботи, страхи. Настав час усе змінити або взагалі почати з чистого аркуша.
Телець
Тельці, для вас гарний розклад! Хороші стосунки з керівництвом, радість спілкування в колективі або перспективне партнерство, Щоправда, доведеться відстоювати свої позиції з якимись конкурентами або суперниками на посаду.
Близнюки
Близнюки, на вас чекає пауза в робочих процесах. Можливо, вам доведеться піти з роботи і якийсь час її пошукати або дочекатися нових пропозицій. Не найяскравіший місяць для вас.
Рак
Для Раків лютий 2024 року буде мінливим із великими несподіванками. Можуть бути конфлікти з керівництвом і неможливість самостійно ухвалювати рішення. Словом, дочекайтеся березня, щоб почати діяти.
Лев
Леви почуватимуться не у своїй тарілці. За численних спроб тримати ситуацію під контролем, стане очевидним, що процеси заходять у глухий кут. Щоправда, можливий якийсь поворотний момент, який нарешті дасть розвиток ситуації, що зависла.
Діва
Дівам слід остерігатися крадіжки успіху. Не все буде виходити, як задумано, але деякі перемоги все одно будуть! До кінця місяця на вас чекають зміни. Вас підхопить хвиля і нестиме до нових берегів.
Ваги
У Терезів намітиться прорив у завислих проєктах і робочих процесах. Головне — не афішувати удачу і тримати дистанцію з конкурентами. Може надійти цікава пропозиція щодо роботи, якщо ви перебуваєте в пошуку.
Скорпіон
У Скорпіонів можуть бути значні успіхи в роботі, але не виключені конфлікти з начальством або партнерами. Багато що може змінитися в короткі терміни: від перемоги до поразки. Слід тримати себе в руках і не прагнути з'ясовувати стосунки, як із керівництвом, так і з підлеглими.
Стрілець
Стрільці можуть втратити хороший шанс на прорив або підвищення. Ви занадто заграєтеся в переможця і можете не помітити різкої зміни ситуації. Ключовий сосент для вас — це пильність у лютому 2024. Будьте обережні, уважні до того, що про вас думає оточення.
Козеріг
На Козерогів очікує результативний місяць. Ви будете на коні. Можуть з'явитися відчутні успіхи від задуманого раніше. На ваші проєкти можуть ефективно вплинути друзі або родичі.
Водолій
Водоліїв очікують конфлікти з оточенням. Вам доведеться вибирати між правильним і фінансово вигідним. Найімовірніше, місяць буде непростим, але наприкінці періоду на вас очікує поліпшення ситуації.
Риби
Риб очікує доленосний успіх. Причому, на початку місяця цьому успіху ніщо не сприятиме і здаватиметься, що все пропало і нічого не виходить. Однак усе різко зміниться, ви будете задоволені.