Актриса Кая Скоделаріо розлучається після 8 років шлюбу

Зірка "Обителі зла" і "Того, хто біжить у лабіринті" розлучається з чоловіком Беном Вокером. Актриса розлучилася з Вокером ще минулого року.

Актриса і модель Кая Скоделаріо розлучається зі своїм чоловіком Бенджаміном Вокером після восьми років шлюбу. Повідомляється, що 31-річна Кая таємно розлучилася з 41-річним актором минулого року, але сказала, що вони залишаються "найкращими друзями". Про це пише The Sun.

Кая і Бенджамін одружилися в грудні 2015 року і виховують семирічного сина і дворічну доньку.

Кая Скоделаріо і Бенджамін Вокер Фото: Getty Images

У спільній заяві вони сказали: "Деякий час тому Кая і Бен прийняли спільне рішення розірвати шлюб, але продовжувати з любов'ю виховувати дітей, залишаючись водночас найкращими друзями. Вони просять, щоб їхнє приватне життя, а також конфіденційність їхніх дітей, поважали, поки вони продовжують рухатися вперед як сім'я".

Пару не бачили разом на публіці понад рік, і востаннє Кая публікувала їхню спільну фотографію у своєму Instagram на весіллі у вересні 2022 року.

Минулого тижня зірка серіалу "Молокососи" відвідала вечірку Vanity Fair EE Rising Star, де було помічено, що вона викинула свою обручку.

Відтоді вона вирушила у відпустку на Мальдіви з подругами.

Кая Скоделаріо

Кая і Бенджамін познайомилися під час зйомок "Дочки короля" ще 2014 року, коли зірці "Того, хто біжить у лабіринті" було 22, а акторові серіалу "Володар перснів: Кільця влади" — 31.

Після бурхливого роману вони заручилися в грудні 2014 року і одружилися в грудні наступного року, взявши собі прізвище Скоделаріо-Девіс.

Бенджамін раніше був одружений з донькою Меріл Стріп Меймі Гаммер з 2011 року до їхнього розриву в березні 2013 року.

Тоді як Кая раніше зустрічалася зі своїм партнером за серіалом "Молокососи" Джеком О'Коннеллом, а з кінця 2009 до початку 2014 року вона мала тривалий роман з актором "Безсоромників" Еліоттом Тіттенсором.

Кая прославилася завдяки ролі Еффі в культовому класичному серіалі Channel 4 "Молокососи", де вона грала разом з Ніколасом Голтом і Деніелом Калуя, який після став хрещеним батьком її сина.

Відтоді вона стала справжньою зіркою, знявшись у таких голлівудських фільмах, як "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки" і "Той, хто біжить у лабіринті".

Скоро її можна буде побачити в серіалі "Джентльмени" Гая Річі на Netflix, де вона грає разом з Тео Джеймсом і Реєм Вінстоном.

Кая Скоделаріо в серіалі "Джентльмени"

Нагадаємо, у серіалі буде вісім серій. Дія відбуватиметься у всесвіті однойменного фільму Річі, але з абсолютно новими акторами.