Дева Кассель знялася у відвертій фотосесії на пляжі (фото)

Зірка подіумів постала на бразильському пляжі. Вона приміряла крихітне бікіні.

19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася у відвертій фотосесії на пляжі. Знімками юна знаменитість ділиться в Instagram з 1 млн підписників.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зазначила, що автором кадрів у Ріо-де-Жанейро став Рафаель Моура. Втім, перше фото на пляжі зробив її бойфренд — Саул Нанні.

"У Ріо з @rafael_moura (1-у зробив мій коханий)", — написала Дева.

Зокрема, юна модель позувала в крихітному бікіні, додавши до пляжного образу лаконічні підвіски. Також Кассель постала у воді та на піску. Волосся юної зірки подіумів було розпущене.

Дева Кассель

Фотограф також поділився кількома кадрами доньки Моніки Беллуччі на бразильському пляжі.

"Дева в Ріо на плівці", — написав Рафаель.

Дева Кассель

"Чому ти така гарна, крихітко", "Ці фотографії видають сильну бразильську атмосферу", "На третьому фото ти копія своєї мами", — реагують користувачі мережі на нову фотосесію Деви.

Юна зірка — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Дева активно будує карʼєру в модельній галузі та знімається в кіно.

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі постала в образі блондинки.

Також Фокус писав про першу публічну появу Деви Кассель та її бойфренда Саула Нанні.