Зала очікування за 1600 фунтів на годину: де принц Гаррі провів час до відльоту в США

Виявилося, що хоч Гаррі і перестав бути членом королівської сім'ї, який працює. Але він не відмовився від королівського комфорту, які йому забезпечили у "Віндзорському люксі" аеропорту Хітроу.

Цього тижня принц Гаррі прилітав до Лондона, щоб відвідати свого батька, короля Чарльза, у якого діагностували рак. І хоч він прилетів звичайним рейсом, а не на борту частого літака, принц не чекав посадки серед простих смертних. А скористався всіма благами, які йому запропонували у VIP-залі вартістю 1600 фунтів стерлінгів на годину в Хітроу. Про це пише Daily Mail.

Вартість перебування у VIP-залі — 1600 фунтів стерлінгів за годину. Гостям пропонують меню, відзначене зіркою Мішлен, а їхні забаганки готові виконати приватні водії та 96 співробітників.

VIP-зал в аеропорту Хітроу

У приватному "Віндзорському люксі" зупиняються члени королівської сім'ї та знаменитості перед тим, як вирушити в подорож.

Його також використовували високопоставлені фігури, включно з Папою Римським і колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Принц Вільям і Кейт Міддлтон теж зупинялися у "Віндзорському люксі".

VIP-зал в аеропорту Хітроу

Герцог Сассекський пролетів 8000 км, щоб бути поруч зі своїм батьком після того, як йому поставили діагноз — рак. І вони провели коротку 45-хвилинну зустріч у Кларенс-Гаусі.

Після принц Гаррі провів ніч у лондонському готелі і полетів назад до Каліфорнії, провівши на батьківщині лише добу. З братом, принцом Вільямом він так і не зустрівся.

Але перед тим, як піднятися на борт літака, Гаррі скористався всіма привілеями заможної людини і зупинився у ВІП-залі.

Гостей зустрічають швейцари в лівреях, а потім проводять в один із восьми приватних залів очікування, де за ними доглядає особистий дворецький — частина команди з 96 співробітників.

Люкс "Віндзор" — найексклюзивніший зал очікування в Хітроу. І папараці сфотографували, як Гаррі зустрічав швейцар саме в залі Windsor Lounge у Хітроу.

На фотографіях приватних віталень видно великі дивани, поліровану підлогу і стіни, прикрашені творами мистецтва.

Подекуди можна навіть побачити авангардні портрети королеви Єлизавети.

VIP-зал в аеропорту Хітроу

Гості люкса можуть переглянути меню страв від шеф-кухаря Джейсона Атертона, володаря зірки Мішлен, і скористатися послугами особистого покупця в головній будівлі Терміналу 5.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, який вигляд має резиденція, куди поїхав після лікарні король Чарльз. Кларенс-Хаус розташований поруч із Сент-Джеймським палацом на вулиці Мелл. Свою назву від отримав від свого першого власника, герцога Кларенса.