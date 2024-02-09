Колишня дружина Бена Аффлека запалила із зіркою "Месників" на Алеї слави (відео)

Актори разом знімалися в культовій комедії "З 13 в 30" 2004 року. Відтоді вони зберегли теплі стосунки.

51-річна американська актриса Дженніфер Гарнер, колишня дружина Бена Аффлека, прийшла підтримати 56-річного колегу Марка Руффало на відкритті іменної зірки актора на Алеї слави в Голлівуді, пише People.

Дженніфер і Марк разом знімалися в знаменитій комедії "З 13 до 30" 2004 року, тому не дивно, що на Голлівудському бульварі вони не упустили можливість повторити свій знаменитий танець. Кадрами Руффало поділився на сторінці в соцмережі.

"Наскільки нам пощастило, що ми потрапили у фільм, у якому діти досі вбираються, як на Геловін? Цікаво, чи погодяться мої колеги Різ Візерспун, Дженніфер Еністон, Гвінет Пелтроу, Кіра Найтлі, що Марк завдячує цьому успіху романтичної комедії неохайному волоссю, милим ґудзикам нарозхрист — і те, й інше стало нормою для симпатичних хлопців усюди на наступні 20 років. Цікаво, цим поважним дамам подобалося занепокоєння Марка так само, як і мені? Цікаво, чи намагався він відмовитися від їхніх фільмів, як він зробив це після нашої першої репетиції танцю "Трилер", де Марк перейшов від шоку від того, що нам справді довелося це зробити, до нервового стану і смертельно тихого стану". Бро, це не для мене"... "Працювати з тобою, Марку, значить любити тебе, мені все одно, що хтось каже", — сказала Гарнер у своїй вітальній промові.

Вона підкреслила, що робота актора над "Бідолахами" "заслуговує на всі нагороди".

"Але справжній успіх полягає в тому, наскільки схвильовані та щасливі ваші колеги, маючи можливість підняти вам настрій і прославити вас. Щоразу, коли називають ваше ім'я, Голлівуд робить глибокий колективний зітхання і каже: "Добре, сталася хороша і правильна подія", — додала Гарнер.

Руффало — 2772-а знаменитість, яка отримала зірку на знаменитому бульварі. Найбільше він прославився роллю зеленого супергероя Халка.

Крім Гарнер, привітати Марка прийшли Девід Фінчер, який зняв Руффало у фільмі "Зодіак" 2007 року, актор Тімоті МакНіл, президент Marvel Studios Кевін Файгі, актори Баррі Кеоган і Лілі Рейнхарт, а також режисер "Месників" Джосс Відон.

Під час церемонії відкриття зірки актор подякував своїм рідним.

Мої діти, Белла, Кін і Одетт, ви навчили мене так багато чого — бути батьком, бути чоловіком, бути актором, і це ваша зірка, уся моя сім'я, хоча ви не зрозумієте цього деякий час", — сказав він своїм трьом дітям.

Теплі слова прозвучали і на адресу бабусі актора.

"Моя бабуся надсилала мені $20 на тиждень у конверті із запискою: "Я вірю в тебе. Не зупиняйся. Ти все зможеш", — поділився Руффало.

Раніше Фокус писав, що Марк Руффало опинився серед акторів-протестувальників.