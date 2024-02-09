Стало відомо, хто доглядає за Кейт Міддлтон

Дружина майбутнього короля Великої Британії перенесла планову операцію на черевній порожнині. Вона повернеться на публіку вже після Великодня 2024 року.

Поки Кейт Міддлтон відновлюється після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в січні 2024, поруч із нею професійна медична команда. Про це розповіла рекрутерка Національної служби охорони здоров’я Сполученого Королівства Тріш Спрюс у LinkedIn.

Принц Вільям, повернувшись до королівських обовʼязків, "сказав, що за Кетрін доглядали дві філіппінські медсестри, і вони були неймовірні та добрі". Церемонію інвеститури відвідала Тріш Спрюс і передала слова сина монарха.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty

Про участь у заході у Віндзорі Спрюс додала: "Який дивовижний досвід, від замку просто захоплювало дух, усі були настільки милі до нас, що ми були просто в захваті від усього".

17 січня 2024 року Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт Міддлтон госпіталізували через планову операцію на черевній порожнині. За два тижні її виписали з лікарні, і в палаці заявили, що через одужання вона, ймовірно, не зможе повернутися до громадських обов'язків до Великодня, який припадає на 31 березня 2024 року.

Майже в цей же час Букінгемський палац оголосив, що королю Чарльзу ІІІ також збираються зробити операцію для лікування доброякісного збільшення простати. Невдовзі після його процедури з’ясувалося, що лікарі виявили "окрему проблему, яка викликає занепокоєння", і "подальші діагностичні тести" ідентифікували її як "форму раку", – йдеться в заяві палацу.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

Нагадаємо, чому обручку принцеси Діани доволі важко носити.

Також Фокус писав про знак, що свідчить про одужання Кейт Міддлтон.