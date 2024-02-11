День святого Валентина: 7 цікавих фактів про найголовніше свято закоханих

За своєю популярністю День святого Валентина поступається тільки Різдву і Новому року. Це день, коли закохані можуть на весь світ розповісти про свої почуття.

14 лютого відзначається одне з найпопулярніших свят у світі — День святого Валентина, який у народі прийнято вважати днем закоханих. Про нього існує чимало цікавих і багатьом невідомих фактів. Фокус зібрав деякі з них.

Витоки свята

Вважається, що День святого Валентина припадає на 14 лютого, тому що це день страти польового лікаря і священика на ім'я Валентин, який таємно вінчав людей за спиною римського імператора Клавдія II. Той заборонив шлюб, бо вважав, що неодружені солдати б'ються набагато краще.

Однак Валентину було шкода закоханих, і під покровом ночі він поєднував їх шлюбом.

Коли про його діяльність стало відомо владі, його посадили до в'язниці, засудивши до смертної кари. В ув'язненні святий Валентин познайомився з прекрасною дочкою наглядача — Юлією. Закоханий священик перед смертю написав дівчині освідчення в коханні — валентинку і підписав його "Твій Валентин". Прочитане воно було вже після того, як його стратили 14 лютого 269 року.

Святий Валентин Фото: Соцмережi

Коли почали відзначати День святого Валентина?

Перший День святого Валентина відзначили 496 року. Раніше 15 лютого проходив римський фестиваль Луперкалії. Це свято родючості на честь богині "гарячкового" кохання Juno Februata і бога Фавна (Луперк — одне з його прізвиськ), покровителя стад. Цього дня хлопчики обирали ім'я дівчинки з коробки і таким чином шукали собі пару на фестиваль. Іноді все переростало в серйозні стосунки і навіть шлюб.

Пізніше церква вирішила перетворити цей день на християнське свято. Автором ідеї став Папа Римський Геласій.

Сьогодні День святого Валентина — одне з найпопулярніших свят Фото: Getty Images

Валентинки як спосіб розповісти про сокровенне

Першу валентинку було надіслано 1477 року. Міф свідчить, що Карл, французький герцог Орлеанський, відправив першу валентинку своїй дружині, яка в той час перебувала в ув'язненні в лондонському Тауері. І хоча він справді був продуктивним поетом-романтиком, який написав за своє життя понад 500 віршів, багато з яких були присвячені цьому святу, передбачуваний вірш був не запискою, призначеною для певної людини, а, швидше, коментарем до придворної традиції.

Справжнім першопрохідцем у поширенні валентинок була якась пані на ім'я Марджері Брюс, глибоко закохана в якогось Джона Пастона. Пара писала любовні листи один одному, і в одному з них Марджері називала його "своїм коханим Валентином" і навіть підписала лист "твоя Валентина".

У той час як чоловіки з обох боків сім'ї ставили під сумнів цей шлюб, втрутилася мати Марджері. "У п'ятницю День святого Валентина, і кожен птах вибирає собі пару. І якщо ти захочеш прийти в четвер увечері, я вірю Богу, що ти поговориш із моїм чоловіком, і я буду молитися, щоб ми довели справу до кінця", — сказала вона.

У наш час найбільше валентинок отримують вчителі.

Валентинки — спосіб висловити свої почуття на папері Фото: freepik

Святий Валентин — це не тільки про кохання

Крім того, що святий Валентин — покровитель закоханих, він також є покровителем бджолярів, слабких, мандрівників і людей, хворих на епілепсію.

Святий Валентин оберігає не тільки закоханих, а й бджолярів Фото: Скріншот

Що подарувати на День святого Валентина?

Цукерки — найпоширеніший подарунок на День святого Валентина, за ними йдуть листівки та квіти. 10% людей купують прикраси, 1% дарує домашніх тварин.

По всьому світу майже три чверті чоловіків купують квіти на День святого Валентина, а жінки — більшу частину подарунків, причому навіть для себе.

В Японії на День святого Валентина жінки дарують шоколад своїм хлопцям, друзям-чоловікам і колегам. Чоловіки відповідають тим самим 14 березня. Цей весняний день відомий ще як Білий день, оскільки чоловіки та хлопці дарують своїм коханим білий шоколад, спідню білизну та прикраси.

У Норвегії жінки отримують вірші із загадковими підказками, які вони повинні розшифрувати, щоб дізнатися особистість свого шанувальника. В Італії фундук у шоколаді обгорнутий романтичними цитатами, перекладеними кількома мовами. У Південній Африці жінки уникають загадковості і вважають за краще прикріплювати імена своїх коханих прямо до рукавів сорочок.

Близько 3% власників домашніх тварин дарують своїм вихованцям подарунки 14 лютого.

Цукерки — один із найпопулярніших подарунків на День закоханих Фото: Getty Images

Червоні троянди — символ любові до кінця

Найпопулярніші квіти цього дня — червоні троянди, пов'язані з богинею кохання Афродітою. Вважалося, що сльози Афродіти і кров її кохання Адоніса зрошували землю, на якій росли червоні троянди. Тепер вони символізують любов до смерті.

Червоні троянди — найкращий вибір у цей день Фото: KamranAydinov/Freepik

Бум заручин

Щороку в цей день заручаються приголомшливі 6 мільйонів людей. Це другий за популярністю день після Різдва, коли люди опускаються на одне коліно. День святого Валентина завершує пору року, яку іноді називають "сезоном заручин".

На 14 лютого припадає бум заручин Фото: lookstudio/Freepik

Раніше Фокус писав, що дівчина пообіцяла помститися хлопцеві за провальний День святого Валентина.