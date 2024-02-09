Королева Камілла вибрала особливу прикрасу для виходу у світ

Камілла віддала данину поваги покійній королеві Єлизаветі II. Вона одягла її улюблену брошку під час першого публічного виступу після того, як королю Чарльзу поставили шокуючий діагноз.

Королева Камілла днем раніше була присутня на своєму першому публічному заході після того, як стало відомо про діагноз її чоловіка. Вона ретельно підібрала вбрання і додала продуманий набір прикрас. Зокрема й особливу брошку королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.

76-річна дружина короля Чарльза мала, як завжди, елегантний вигляд у стильному білому пальті та чорних черевиках на підборах, коли прибула до собору Солсбері у Вілтширі.

До її пальта була прикріплена брошка у вигляді кельтського вузла з діамантами, що оточували смарагд-кабошон, королівську реліквію, датовану століттями.

Королева Камілла та її особлива брошка Фото: Getty Images

Брошка дісталася королеві Єлизаветі II від королеви Марії Текської.

А королеві Марії вона дісталася від російського царя Миколи II. Він подарував брошку Марії 1893 року, коли вона вийшла заміж за майбутнього короля Георга V.

Королева Марія була сфотографована з брошкою з кельтським вузлом зі смарагдів і діамантів тільки двічі: на портреті, зробленому приблизно 1898 року, і на виставці квітів у Челсі 1929 року.

Після її смерті 1953 року брошка дісталася королеві Єлизаветі II, яка носила її на ірландському державному банкеті навесні 2014 року, прикріпивши до пояса.

Наступного разу кельтська брошка ще раз з'явилася на публіці, коли королева носила її на аудієнції у генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй на Мальті в листопаді 2015 року.

Вона навіть носила брошку під час одного зі своїх останніх публічних виступів у липні 2022 року, коли вручала Георгіївський хрест Національній службі охорони здоров'я.

Оскільки у королеви Єлизавети була велика колекція брошок, вона з'являлася лише кілька разів, але Камілла, схоже, використовувала її, щоб зробити дуже зворушливий уклін своїй покійній свекрусі.

Камілла також носила цю брошку під час дводенного візиту до Північної Ірландії в травні 2023 року з королем Чарльзом.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Під час виходу у світ королева Камілла сказала, що її чоловік почувається "дуже добре в обставинах, що склалися", і відзначила роботу благодійних організацій.

Камілла сказала, що її чоловік, який раніше цього тижня пройшов свій перший курс лікування від раку, був "дуже зворушений" усіма повідомленнями про підтримку, які він отримував від громадськості.

Чарльз проводить час у Сандрінгемі після того, як йому поставили діагноз, про який у понеділок оголосив Букінгемський палац.

У понеділок його відвідав принц Гаррі, який заради цього прилетів зі США. Але після тривалого перельоту Гаррі провів із батьком лише 45 хвилин. А вже за добу полетів назад до Каліфорнії.