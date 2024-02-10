Як Летиція і Ранія: яке імʼя Кейт Міддлтон використовуватиме, коли стане королевою

У січні 2024 року королева Данії Маргрете ІІ зреклася престолу на користь сина Фредеріка. Таким же чином може вчинити британський король Чарльз ІІІ, якому дігностували рак.

Стало відомо, яке імʼя Кейт Міддлтон використовуватиме, коли стане королевою. Про це пише Marca.

Попри те, що коронація британського монарха Чарльза ІІІ відбулася лише 6 травня 2023 року, нещодавно стало відомо про діагностування в нього раку. Ймовірно, принц Вільям раніше сяде на престол, адже вже частину публічних обовʼязків узяв на себе замість батька.

Зокрема, король Великої Британії може наслідувати приклад королеви Данії Маргрете ІІ та піти у відставку раніше. У такому випадку на престол сяде старший син Чарльза ІІІ та покійної принцеси Діани. Він може стати королем Вільямом V. Тим часом дружина майбутнього суверена, судячи з усього, буде використовувати своє повне імʼя — королева Кетрін, як королева Іспанії Летиція, королева Йорданії Ранія тощо.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Коли він запускав Earthshot (глобальна екологічна нагорода, — ред.), він був герцогом Кембриджським, але називав себе принцом Вільямом. І це тому, що він дуже хоче, щоб його знали як принца Вільяма, тому що американці знають і люблять його як принца Вільяма, вони люблять його більше за усіх інших публічних діячів", — пише видання.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом Кейт Міддлтон одужує після планової операції на черевній порожнині, яку їй зробили в Лондонській клініці в січні 2024 року. З Віндзора вона напередодні з дітьми та чоловіком вирушила до Сандрінгему, де від раку лікується король Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, хто доглядав за принцесою Уельською, поки вона відновлювалася після операції.

Також Фокус писав про знак, який вказує на одужання Кейт Міддлтон.