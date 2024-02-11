11 лютого 2024 року: святого Власа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не бажано вживати алкоголь, а також не варто ні з ким сваритися і бажати зла іншим.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Власа. Він був єпископом Севастійським, мав дар зцілення і дуже добре серце — лікував хворих, допомагав нужденним, славився щирою любов'ю до тварин — диких і домашніх. Помер мученицькою смертю за віру в Христа.
Що не можна робити 11 лютого:
- пересаджувати рослини;
- вживати алкоголь;
- злословити, з'ясовувати стосунки;
- бажати зла іншим.
Народні прикмети та повір'я:
- "Скотий бог — збий із зими ріг";
- До Прохора старенька охала, прийшов Прохор та Влас — скоро весна в нас;
- Пролив Влас масла на дороги — пора зимі прибирати ноги.
День ангела святкують:
Власій, Всеволод, Георгій, Дмитро, Захарія, Порфирій, Феодора.
Народилися сьогодні:
1969 рік — Дженніфер Еністон, американська акторка, режисерка і продюсерка, володарка премій "Еммі", "Золотий глобус".
А також у цей день:
1826 рік — Університетський коледж Лондона засновано як Лондонський університет. Він став найпершим університетом Лондона;
2001 рік — створено комп'ютерний вірус Anna Kournikova;
2016 рік — оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль.