Прісцилла Преслі стала особливою гостею австрійського мільярдера на Віденському балу

Річард Люгнер прославився, коли заплатив півмільйона доларів за "побачення" з Кім Кардаш'ян. Але назвав її дратівливою.

78-річна Прісцилла Преслі стала особливою гостею Віденського балу. Вдова Елвіса Преслі стала гостею 91-річного мільярдера Річарда Люгнера. Кілька років тому Люгнер заплатив Кім Кардаш'ян 500 тисяч доларів за те, щоб вона супроводжувала його на бал. Але Кім відмовилася з ним вальсувати. Про це пише Daily Mail.

Прісцилла Преслі виявилася милішою супутницею і танцювала з Річардом всю ніч безперервно.

Прісцилла Преслі та Річард Люгнер Фото: Getty Images

91-річний австрійський підприємець свого часу прославився, коли назвав Кім Кардаш'ян "дратівливою" після того, як вона відмовилася танцювати з ним і вилетіла із заходу після того, як їй заплатили 500 000 доларів за участь у якості його пари.

Проте Річард, нарешті, отримав свій вальс, до якого прагнув, оскільки колишня дружина 78-річного Елвіса Преслі танцювала з Річардом усю ніч безперервно.

Прісциллу запросили як зіркову гостю Річарда на 66-й Віденський оперний бал [Wiener Opernball], на якому були присутні 5000 гламурних гостей у своєму найкращому вбранні.

Віденський бал

За традицією на заході завжди присутній почесний гість, і цього року зіркою була Прісцилла Преслі.

Вдова Елвіса Преслі блищала в приголомшливій сукні з блискітками, прямуючи на захід разом з Річардом.

У минулому Річарда Люгнера на Віденському балу супроводжували Голді Гоун, Памела Андерсон і Лілі Джеймс, а Джейн Фонда була його парою минулого року.

Фонда чесно зізналася, що за супровід їй заплатили "багато грошей".

Дебютантки з усього світу виходять на бальний зал у білих сукнях на процесії відкриття, а їх супроводжують партнери в чорних фраках і білих жилетах.

У 2022 році на балу з'явилася перша одностатева пара — дві жінки з Німеччини.

Річард, який отримав прізвисько "Бетон" через свій будівельний бізнес, не скупиться, коли йому потрібна партнерка по танцях на балу. І він, як відомо, назвав Кім "дратівливою" після того, як вона та її мати Кріс Дженнер відвідали бал 2014 року за півмільйона доларів.

Віденський бал

Кім заявила, що втекла із заходу, тому що, як повідомляється, вона була ображена расовою образою з боку гостя.

Але Кім розповідала, що до неї підійшов білий чоловік, який працював на заході в "блекфейсі", і почав передражнювати її нареченого Каньє Веста, через що вона втекла.

Нагадаємо, 2020 року супутницею Люгнера була Орнелла Муті. Віденський бал у Відні — це відкритий світський захід, щоб узяти в ньому участь потрібно купити квиток. 315 євро коштує звичайний квиток, місце в круглій ложі на 12 осіб — 23 600 євро.

Бал стартує о 10 вечора і триває до ранку, супроводжуючись урочистим закриттям. Сезон віденських балів починається в листопаді і триває до березня.