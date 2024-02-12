"Завдав невимовного болю багатьом": Оззі Осборн розкритикував Каньє Веста

Осборн каже, що репер без дозволу використав трек його гурту під час вечірки з прослуховування свого нового альбому "Vultures".

Британський рок-співак і музикант Оззі Осборн заявив, що американський репер Каньє Вест хотів використати семпли Black Sabbath у своїй музиці, але йому відмовили, "тому що він антисеміт", повідомляє The Independent.

75-річний фронтмен Black Sabbath заявив, що 46-річний Вест попросив дозволу використати кліп без вокалу гурту, який виконує "War Pigs" 1983 року.

"Він антисеміт і заподіяв невимовний біль багатьом", — заявив Оззі, додавши: "Я не хочу жодних зв'язків із цією людиною!"

Осборн заявив, що Вест все одно використовував цей кліп під час вечірки з прослуховування свого нового альбому Vultures у Чикаго.

Журналісти The Independent зв'язалася з представниками Веста для отримання коментарів, але поки відповіді не отримали.

Як зазначає видання, останніми роками Вест викликав широку критику через зроблені ним антисемітські коментарі. У грудні 2022 року він з'явився на шоу правого теоретика змови Алекса Джонса, де заявив, що йому "подобається Гітлер", і сказав, що люди повинні "перестати диситувати нацистів".

Рік потому Вест опублікував вибачення перед єврейською громадою, написані на івриті.

"У мене не було наміру образити або проявити неповагу, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити ситуацію і сприяти єдності", — заявив Каньє Вест.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що радіоведучий взяв двогодинне інтерв'ю у Каньє Веста і відмовився його випускати в ефір. Ведучий Білл Мар вважає, що інтерв'ю, яке передбачало навчальний ефект, насправді вийшло протилежним за змістом. Воно може нашкодити молодим людям.