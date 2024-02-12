"Я цього не підтримую": Дзідзьо розповів, як ставиться до мобілізації та ухилянтів (відео)

Михайло Хома вважає, що кожен повинен займатися своєю справою. Зокрема багато діячів шоубізнесу з перших днів війни дають благодійні концерти для військових і збирають гроші на ЗСУ.

Український співак Дзідзьо (сценічний псевдонім Михайла Хоми) вважає, що мобілізація до ЗСУ не має бути тотальною і кожен має бути на своєму місці. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Ганні Олицькій.

"Ми не дурна держава, яка може собі дозволити так пхати людей куди-небудь. Але сила волі з'являється у всіх, коли є розумне керівництво", — сказав співак.

Дзідзьо також висловився про те, як ставиться до того, що артисти, політики та волонтери стали "окремою кастою", яка не воює. За словами музиканта, артисти та волонтери роблять дуже багато в тилу для наближення перемоги.

"Ми щодня збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим — ми понад три мільйони доларів зібрали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає", — сказав співак.

Розповів Дзідзьо і про своє ставлення до тих чоловіків, які під час війни примудряються виїхати за кордон і відпочивати там:

"Я цього не підтримую. У мене виїзд через те, що мене запрошують, я їду для того, щоб привезти гроші країні, щоб показати та достукатися до сердець, щоб люди давали гроші", — зазначив він.

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Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року переможець конкурсу "Танці з зірками" Женя Кот розповів, чому не воює на фронті. Він зазначив, що не ховається від мобілізації та не відмовляється від захисту нашої країни. Також Женя Кот розповів, що в нього є проблеми зі здоров'ям, через які він є обмежено придатним для служби в армії та не може йти воювати.

А 5 жовтня 2023 року ми писали про те, куди зник з екранів телебачення головний герой серіалу "Віталька" Гарік Бірча. Актор, одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, прийняв рішення захищати Батьківщину.