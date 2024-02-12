Каньє Вест зʼявився на публіці в релігійній масці (фото)

Музикант та його дружина Бʼянка Цензорі відвідали популярну спортивну подію. Для виходу Вест обрав вінтажний аксесуар з колекції 1996 року.

46-річний американський репер Каньє Вест приховав своє обличчя маскою з розп'яттям на Супербоулі-2024, який він відвідав із дружиною Б'янкою Цензорі, 29. Про це пише Daily Mail.

Аксесуар скандального музиканта — вінтажний виріб Alexander McQueen з осінньої колекції дизайнера 1996 року Dante — мав тривимірне біле розп’яття між очима.

Оскільки в неділю, 11 лютого 2024 року, виповнилося 14 років із дня смерті британського дизайнера Александра Макквіна, репер, ймовірно, одягнув маску на честь покійної легенди моди.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на Супербоулі-2024

Музикант одягнув релігійну маску поверх другого, більш еластичного головного убору, і зібрався на велику гру в чорній шкіряній куртці.

Каньє Вест Фото: Скріншот

Тим часом Бʼянка на спортивному заході в Лас-Вегасі покрила голову чорним убором, який поєднала із шкіряним пальтом.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на Супербоулі-2024

Незрозуміло, коли саме Вест і Ценсорі прибули до "міста гріхів", але вони були серед багатьох інших знаменитостей, включаючи колишню дружину репера Кім Кардашʼян.

Каньє Вест міг зустріти Кім Кардашʼян на Супербоулі-2024

Кім та Каньє були одружені з 2014 року. У 2022 вони остаточно розлучилися і репер одружився з працівницею свого бренду Бʼянкою Цензорі. Спочатку повідомлялося, що церемонія не мала офіційного характеру, проте згодом інсайдери розповіли, що пара уклала справжній шлюб.

Нагадаємо, Оззі Осборн розкритикував Каньє Веста.

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