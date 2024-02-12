Джулія Фокс вийшла у світ у несподівано романтичному образі

Колишня дівчина Каньє Веста відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку в абсолютно новому образі. Фокс перефарбувала волосся і вибрала ефектну сукню.

Джулія Фокс перетворилася на "крижану королеву" під час своєї останньої появи на Тижні моди в Нью-Йорку. 34-річну актрису і модель сфотографували, коли вона прямувала на костюмований бал у несподівано класичному образі. Зазвичай Джулія обирає дуже екстравагантні вбрання, але тільки не цього вечора. Про це пише Daily Mail.

Джулія Фокс вирушила на костюмований бал у рамках Тижня моди в Нью-Йорку в ефектній коричнево-бежевій сукні Eunoia, що підкреслює її бюст і талію. На сайті бренду цю сукню називають "шекспірівською" і вона коштує 2836 доларів.

Щоб відповідати образу, Джулія радикально змінила імідж, перефарбувавши свої каштанові локони.

Джулія Фокс у новому образі Фото: Getty Images

Раніше вона поділилася коротким відео, на якому вона сидить у кріслі стиліста і вибирає новий сріблястий відтінок волосся.

Вихід на Нью-Йоркський Тиждень моди відбувся трохи більше ніж через тиждень після того, як актриса фільму "Немає раптового руху" відсвяткувала свій 34-й день народження.

Останнім часом Джулія займається модельним бізнесом і бере участь у гучних показах мод, але її кар'єра в Голлівуді також триває.

Минулого року вона возз'єдналася з режисером Стівеном Содербергом для створення психологічного трилера "Присутність", який був знятий лише за три тижні після того, як їй відмовили у зйомках на тлі страйків сценаристів і акторів.

Прем'єра фільму відбулася минулого місяця на фестивалі "Санденс", і його придбала для прокату незалежна студія Neon. Раніше студія поширювала корейський хіт-трилер "Паразити", який несподівано став лауреатом премії "Найкращий фільм" і безлічі інших премій "Оскар".

А поки Джулія підкорювала модні вершини, її колишній бойфренд Каньє Вест з'явився на Супербоулі в компанії своєї "дружини" Б'янки Цензорі. Б'янка була незвично одягненою, а сам Канньє повністю закрив обличчя чорною маскою, яку доповнив ще однією дизайнерською маскою з розп'яттям.