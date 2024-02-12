Таємниця останньої цифри року вашого народження: що кажуть нумерологи

У нумерології остання цифра року народження може багато чого розповісти про людину. Виділяють п'ять основних стихій, які відповідають певним цифрам із вашої дати народження, саме вони й розкажуть про вашу долю.

Астрологиня і нумерологиня Марія Кузьменко розповіла, що в собі таїть остання цифра року вашого народження і до якої стихії ви належите.

Стихія Металу (рік народження закінчується на 0, 1)

Люди цієї стихії мають сильний характер і незалежність. Вони тверді у своїх переконаннях і не схильні до прояву сильних емоцій. Їх вирізняє дружелюбність і бажання допомагати, у спілкуванні віддають перевагу рівновазі та взаємоповазі. Стихія Металу наділяє людей рішучістю і впевненістю. Їм не потрібне схвалення оточуючих, вони не прагнуть стати частиною натовпу, тримаючись осібно і домагаючись поставлених цілей із завзятістю, якій може позаздрити багато хто. Однак люди Металу часто схильні до прояву імпульсивності, пов'язаної з потягом до матеріальної незалежності та розкоші. Порив емоцій може змусити їх переоцінити власні можливості й опинитися в скрутному становищі через витрату коштів на придбання тих предметів, у яких немає потреби.

Стихія Води (рік народження закінчується на 2, 3)

Цих людей вирізняє гнучкість та емоційність. Вони здатні виявляти щире співчуття, допомагати в міру можливості та вміти пристосовуватися до змін навколо себе. Мають прекрасну фантазію, яка часто є визначальним фактором у виборі професії. Стихія Води наділяє проникливістю і вмінням знаходити точки дотику з іншими людьми. Дипломатичні задатки допомагають їм реалізовувати не тільки свої здібності, а й допомагати іншим визначати їхні власні нахили та пристрасті. Вода допомагає знаходити найпростіші рішення і легкий вихід із ситуацій, що склалися.

Стихія Дерева (рік народження закінчується на 4, 5)

Людей цієї стихії відрізняє щедрість і добродушність. Вони твердо стоять на ногах і мають неабиякі розумові здібності. Нерідко виявляють дар переконання, але не користуються ним у корисливих цілях. Незважаючи на цілісність і монументальність, люди Дерева схильні до прояву творчих здібностей. Можна відзначити такі особливості, як працьовитість і наполегливість. Стихія Дерева наділяє своїх підопічних умінням розподіляти сили для досягнення бажаного. Вони позбавлені меркантильності й задовольняються тим, що заробили чесною і плідною працею. Є чудовими друзями, на яких можна покластися, і віддають перевагу командній роботі, уникаючи управління та нагляду. Однак найчастіше люди дерева страждають від трудоголізму. Їм необхідно вчитися розслаблятися, щоб не стати заручниками хронічної втоми і постійного занепаду сил.

Стихія Вогню (рік народження закінчується на 6, 7)

Стихія Вогню наділяє людей жагою до пригод і дій. Вони володіють силою волі та енергійністю, які роблять їх природженими лідерами та керівниками. Схильність до змагань наділяє вогненних людей азартом і жагою до перемоги, тому поставивши собі за мету, вони здатні буквально стрибнути вище голови, щоб домогтися успіху. Люди Вогню мають яскравий темперамент і не виносять самотності. У зв'язку з цим підтримують теплі сімейні стосунки, рано одружуються і оточують себе перевіреними друзями. Однак через вибуховий темперамент часто проявляють агресію та емоційність, які відштовхують людей. Амбітність для цих людей часто є недоліком. Під впливом емоцій вони можуть наробити помилок, виправляти які часто доводиться іншим.

Стихія Землі (рік народження закінчується на 8, 9)

Людей стихії Землі відрізняє надійність і терпіння. Вони виявляють відповідальність, уважні до родичів і близьких друзів. Сили Землі наділяють їх добре розвиненою інтуїцією та амбіціями. Вони врівноважені, звикли вирішувати проблеми за заздалегідь складеним планом без зайвої емоційності. Люди землі володіють чудовим почуттям такту, дисципліновані й докладають усіх зусиль для досягнення прекрасних результатів у роботі. Вони вміють цінувати гроші і схильні до швидкого збагачення за рахунок раціонального використання фінансів. Стихія Землі наділяє людей схильністю до консерватизму. Переважними рисами характеру землян можна назвати бажання контролювати всі процеси і боязнь незвіданого. Їм притаманні панічні атаки і нервозність перед прийдешніми подіями, результат яких невідомий. З негативних рис характеру можна відзначити сплески агресії та впертості.

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