13 лютого 2024 року: Мартініана Кесарійського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки в сім'ї, сваритися й ображатися. Мороз цього дня — до посушливого літа.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Мартініана Кесарійського. Починав він свій шлях до Бога відлюдником у пустелі, де майже весь свій час проводив у щирих молитвах. За це Господь нагородив його даром зцілення. Але одного разу, повернувшись із пустелі, він зіткнувся зі справжнім випробуванням — жіночою красою. Дівчина намагалася спокусити Мартініана і збити його зі шляху істинного. Але монах не піддався спокусі й відкинув дівчину. За це преподобного Мартініана вважають покровителем вірності в родині.

Що не можна робити 13 лютого:

з'ясовувати стосунки в сім'ї;

лаятися, ображати один одного;

ображатися, намагатися образити іншого;

шити, в'язати, вишивати, прясти.

Народні прикмети та повір'я:

мороз сьогодні — до посушливого літа;

небо затягнуте хмарами — до дощової весни;

сніг у полях — до теплої весни.

День ангела святкують:

Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гавриїл, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

Народилися сьогодні:

1904 рік — Данило Скоропадський, український політик;

1948 рік — Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.

А також у цей день:

1777 рік — у Парижі заарештовано й ув'язнено у Венсенському замку маркіза де Сада, якого обвинувачували у викраденні дівчат із метою спокушання, отруєння і содомії;

1895 рік — французькі винахідники брати Люм'єр подали заявку на патент на "апарат, що служить для отримання і розглядання зображень";

1917 рік — Парижі було заарештовано легендарну шпигунку Мата Харі;

1959 рік — у продаж надходять перші ляльки Барбі;

1962 рік — група з чотирьох австрійських альпіністів під керівництвом Генріха Харрера здійснила перше сходження на найвищу точку Океанії Пунчак-Джая;

1981 рік — у "Нью-Йорк Таймс" опублікували найдовше речення (воно складалося з тисячі двохсот вісімдесяти шести слів);

1992 рік — Уганда визнає незалежність України.