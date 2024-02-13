Дантес поділився відео з коханою Дашею Кацуріною та її маленьким сином (відео)

Деякий час пара будувала стосунки на відстані, але тепер вони живуть у просторому будинку під Києвом.

Український співак, телеведучий, радіоведучий, ексучасник гурту "ДіО.фільми" Володимир Дантес зворушив користувачів соціальної мережі відео зі своєю коханою Дашею Кацуріною та її маленьким сином Іваном. Він опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram.

У ролику, який шоумен підписав "Для всіх мам, які працюють!", Дантес запитав у хлопчика, як звуть його маму. Маленький Іван відповів: "Робота".

У коментарях фоловери з теплотою відреагували на відео, а також відзначили красу Даші Кацуріної: "Даша дуже гарна", "Яка в Дантеса гарна сім'я", "Милота просто зашкалює", "Дуже гарна Даша і хлопчики також", "Це так круто, що ви стали опорою для Даші та дітей. Це надзвичайно цінно", "Даша просто неймовірна красуня", "Маленьке диво".

Відомо, що Володимир і Даша почали зустрічатися у 2022 році. Довгий час вони будували стосунки на відстані, адже Кацуріна з двома дітьми, Олександрою та Іваном, мешкали у Варшаві. Утім, наприкінці 2023 року вони остаточно повернулися в Україну і тепер живуть разом із Дантесом у просторому будинку під Києвом.

Нещодавно зіркова пара відпочивала в Карпатах. Закохані поїхали в Івано-Франківську область, опинившись в одному з готелів у селі Яблуниця.

"2 години хайкінгу вранці, просто прямо від готелю, який кайф", — написала Даша Кацуріна.

Раніше, 26 січня, Даша Кацуріна показала, як із Дантесом вітала доньку з 8-річчям. Іменинниця отримала шоколадний торт з ягодами і велику кульку у вигляді цифри 8. Святкові солодощі дісталися і молодшому братові Олександри.