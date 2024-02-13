Експертка дала 5 порад щодо стилю і розповіла, як королева Камілла використовує модні прийоми

Стилістка зазначила, що найважливіший предмет гардероба, незалежно від вашого статусу або ролі в житті — це ваша впевненість.

У своїй щотижневій колонці модний тренер Feel Good і знаменитий стиліст Міранда Холдер дала п'ять порад зі стилю, яких ми можемо повчитися у королеви Камілли, повідомляє Express.

Поради щодо стилю від Міранди Холдер:

1. Замовте одяг за індивідуальним пошиттям.

Незалежно від того, виберете ви сукню з різким вирізом чи вийдете в повному костюмі, пошиття одягу означає невимушену елегантність, тому Камілла віддає перевагу саме цьому. Чіткіший силует — це завжди мудрий модний крок, що поліпшує всі форми тіла, особливо в міру того, як ми старіємо і наше тіло стає круглішим. Пошиття одягу підходить для елегантних заходів і, звісно ж, для офісу, але додавання структурованих деталей або навіть скромних підплечників до вашого повсякденного гардероба створює сучасний образ, і ви почуватиметеся готовим до всього.

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2. Радість аксесуарів.

Королева любить свої аксесуари — і не дарма! Вони не лише додають родзинки образу, створюючи відчуття завершеності, а й за вмілого використання можуть стати найкращим другом вашої фігури. Спробуйте ефектне намисто в стилі Камілли, вдягнуте високо на ділянку декольте, щоб збалансувати пропорції тіла, кілька розкішних сережок, щоб подовжити шию, або легковажний капелюх просто для задоволення, що також зробить вас вищою. Не забувайте, що вдало розташована брошка може надати нотку продуманої індивідуальності навіть найпростішому піджаку.

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3. Будьте любителем кольору.

Члени королівської сім'ї уникають бежевого кольору і вам слід робити так само! Чому б не відмовитися від нейтральних тонів і не наслідувати "барвисті стопи" її Величності та вибирати більш яскраві тони.

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Камілла виглядає особливо сяючою у своїх улюблених блакитних тонах і пастельних відтінках. Розуміння своїх найкращих відтінків не тільки відніме у вас роки і підкреслить ваші очі, а й підніме настрій вам і всім іншим!

4. Знайте пропорції свого тіла.

Простіше кажучи, це відповідність розміру вашого одягу розміру вашого тіла. Наприклад, що більші у вас кістки зап'ястя, то більшим має бути ваш годинник, і навпаки. Маючи статну фігуру, Камілла може поєднувати більш сміливі, більші аксесуари або деталі в одязі.

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5. Отримуйте задоволення.

Нарешті, не ставтеся до життя або моди занадто серйозно і отримуйте задоволення, висловлюючи себе через радість від одягу. Камілла з розмахом привносить свою індивідуальність і гумор у кожне вбрання, а її позитив заразливий. Вона "володіє" своїм королівським гардеробом, носить яскраві головні убори, сміливі прикраси і яскраві речі з невимушеною, але царственою врівноваженістю, демонструючи решті з нас, що найважливіший предмет гардероба, незалежно від вашого статусу або ролі в житті — це ваша впевненість.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що королева Камілла вибрала особливу прикрасу для виходу у світ. Камілла віддала данину поваги покійній королеві Єлизаветі II. Вона одягла її улюблену брошку під час першого публічного виступу після того, як королю Чарльзу поставили шокуючий діагноз.