"Поставили в такі умови": українська актриса пояснила, чому знімалася разом із росіянами (відео)

Віталіна Біблів, яку українці знають за фільмом "Будиночок на щастя", з 2008 року виплачувала кредит, узятий на купівлю нерухомості. Для того, щоб не стати жертвою колекторів і не позбутися житла, вона брала участь у російсько-українських проєктах.

Українська акторка Віталіна Біблів свого часу знімалася у спільних проєктах із росіянами, щоб виплатити кредит і не залишитися без житла на вулиці. Про це Віталіна розповіла під час розмови з Аліною Доротюк, якій дала інтерв'ю.

Кредит на придбання нерухомості — дорогої квартири — українська артистка взяла ще 2008 року. Каже, що на той час фінансовий стан дозволяв їй без проблем виплачувати суму, витрачену на покупку. Однак усе змінила економічна криза. Заробітки падали, а виплачувати відсотки за позикою потрібно було так само. Крім того, артистці стали погрожувати колектори, які як дзвонили, так і приходили особисто, іноді стукаючи у двері до жінки навіть ночами.

Тому Віталіна Біблів почала навіть зніматися в масовках. З цієї ж причини артистка дозволяла собі виходити на одну сцену з російськими колегами після 2014 року, коли ЗС РФ захопили Крим і вдерлися на Донбас.

"Я знімалася в російських проєктах після 2014 року. Моя держава поставила мене в такі умови, що не зніматися в російських фільмах і проплатити кредит я не могла", — розповіла Віталіна Біблів.

Вона зазначила, що, щойно виплатила позику (а сталося це 2020 року), припинила всіляку участь у російсько-українських проєктах.

Нагадаємо, дещо раніше під час інтерв'ю Віталіна Біблів розплакалася, говорячи про рідних в окупації. У селі Велика Лепетиха Херсонської області у Віталіни Біблів залишилися тітка і дядько. Є в акторки й родичі в РФ, проте з ними вона припинила спілкування.

Також ми писали про те, що у Львові вибухнув скандал через виконавицю ролі Кармен, яка виступала на сцені з росіянами. Валентина Плужникова заявила, що її спільний виступ із російськими акторами на сцені відбувався в рамках навчання. Однак керівництво Львівської опери все одно ухвалило рішення не довіряти 27-річній артистці виконання ролі.