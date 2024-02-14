Каньє Вест і Б'янка Цензорі сильно посварилися

У Б'янки багато друзів серед євреїв, і антисемітські висловлювання чоловіка ображають її. Однак Каньє на це не реагує, піднімаючи градус напруги.

Після того як 46-річний американський репер Каньє Вест відмовився не озвучувати антисемітські заяви під час прослуховування нового альбому Vultures на прохання його 29-річної дружини Б'янки Цензорі, між ними виникла дуже гучна сварка, пише Daily Mail із посиланням на джерела з близького оточення пари. Скандал призвів до того, що дівчина проігнорувала прослуховування диска в UBS Arena і вечірку артиста в нічному клубі Harbour NYC Rooftop минулого тижня.

Репер був розлючений після того, як пряма трансляція з United Center у Чикаго обірвалася, коли він вимовив слова: "І я все ще божевільний, біполярний, антисеміт / І я все ще король".

Б'янка просила Каньє не співати проблемні тексти з альбому, і коли він відмовився це зробити, не поїхала з ним на прослуховування.

Друзі Цензорі побоюються, що Каньє "використає" її для просування нового альбому, що викликає розбіжності, — спільного проєкту з Ty Dolla $ign.

"Б'янка намагалася сказати, що йому не слід включати ще один антиєврейський текст — особливо після негативної реакції, яку він отримав у Дубаї, коли з'явився перший антисемітський текст в альбомі. Каньє зганяв усе своє розчарування з цього приводу на Б'янці, бо в нього буквально немає нікого, хто хотів би слухати його нісенітниці. Він використовує її для безкоштовного просування, поміщає її на обкладинку свого альбому, використовує як модель для одягу, і вона дає йому змогу мати цей контроль. Вона буквально стала опорою, як лялька на дистанційному управлінні, за допомогою якої він може робити все, що захоче", — кажуть вони.

Антисемітські заяви Веста звучать дедалі голосніше Фото: Balenciaga/Instagram

Демарш дружини розлютив Веста. Він приїхав до клубу в поганому настрої і з обличчям, повністю прихованим маскою. На заході репер пррбил дуже недовго.

"Каньє справді підвів людей, які влаштували йому вечірку, і, схоже, йому було все одно. Він запізнився на кілька годин, і з ним не було Б'янки. Він був у поганому настрої і весь час носив маску. Каньє побув там 10 хвилин, а потім пішов, не подякувавши нікому, хто допоміг організувати захід. Зал був повний фанатів, які хотіли його побачити, і вони грали його новий альбом. Організатори так багато вклали в це, щоб зробити вечірку феноменальною для Каньє і його команди, тільки для того, щоб він повністю нас*ал на них", — розповіло джерело.

Заклад належить Джорджу Каравіасу, засновнику Dream Hospitality Group, який влаштовував вечірки для всіх, від Ріанни до A$AP Rocky.

У грудні минулого року Бьянка змусила свого чоловіка вибачитися перед єврейською громадою, оскільки вона "втомилася" від необхідності "наглядати за ним" і боялася, що його поведінка наражає їх на небезпеку.

"Вона сказала йому, що його нещодавня поведінка була неприйнятною і що він повинен вибачитися, тому що він наражає їх на небезпеку і подає жахливий приклад своїм дітям. Б'янці справді набридло його прагнення до уваги, і вона знає, що він не той, ким він є насправді, але через це вона виглядає так, ніби вона антисемітка, що так далеко від істини. У неї багато друзів-євреїв, яких вона дуже любить, і він це знає", — зазначають друзі дівчини.

У підсумку Каньє ізинився перед євреями, проте потім виявилося, що текст покаяння майже повністю був написаний штучним інтелектом.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі з'явилася на публіці майже голою.