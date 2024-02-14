Померла зірка фільму "Діамантова рука"

Вікторія Островська виконала роль "жриці кохання", яка пристає до головних героїв за кордоном. Але після ролі у Гайдая вона в кіно майже більше не знімалася.

Померла Вікторія Островська, зірка культового фільму "Діамантова рука". Актриса зіграла в крихітному епізоді, але запам'яталася глядачам, а її фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крилатою. Актрисі було 85 років. Причина смерті невідома, пише Star Hit.

Смерть Островської підтвердив російський телеведучий Андрій Малахов, який кілька років тому збирав акторів "Діамантової руки" для свого шоу.

"Багато років тому асистент Леоніда Гайдая помітив її просто на вулиці. Режисерові потрібна була яскрава артистка — і Островську взяли у фільм без проб. Наступною була епізодична роль у фільмі "Старий знайомий", і на цьому її кар'єрі в кіно прийшов кінець. Вікторія була в гостях у нас на програмі, і ходили чутки про те, що рідні під кінець життя кинули її напризволяще, залишивши в злиднях. Неймовірно драматична доля. Дуже шкода", — написав Малахов.

Вікторія Островська, Юрій Нікулін та Андрій Миронов Фото: Скриншот

Вікторія Островська народилася в Києві 1938 року. Про її батьків відомо мало: батько був репресований, мати вийшла заміж за директора Київського цирку Давида Вольського.

У дитинстві Вікторія часто зустрічалася зі знаменитостями тих часів: співаком Леонідом Утьосовим, ілюзіоністом Емілем Кіо, артисткою цирку Іриною Бугримовою.

Вона хотіла стати балериною, але отримала важку травму голови. Вікторія закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого.

Після закінчення інституту Островська вирушила за розподілом до Сизранського драматичного театру, потім — до Дніпропетровського академічного театру. Потім вона вирушила до Москви, де працювала диспетчером на автобазі. Там її і помітив асистент Леоніда Гайдая, який підбирав акторів для "Діамантової руки".

Островську взяли на роль "жриці кохання" без проб. У підсумку епізод, коли Семен Горбунков (Юрій Нікулін) і Геннадій Козодоєв (Андрій Миронов) відмовляються від пропозиції, став культовим, а безглузда фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" — крилатою.

Епізод, який зробив Островську зіркою

"Мій номер знаходився поруч із номером Нікуліна. Ми частенько з ним базікали. Він анекдоти розповідав. Я реготала. Андрюша Миронов — той взагалі просто бризки шампанського! Які він говорив тости, як міг обіграти будь-яку фразу! Це були такі зірки, серед яких тихенько затесалася я. Мені пощастило, випав випадок, і я знялася разом із ними. Шкода тільки, що зйомки мого епізоду зайняли так мало часу, і я поїхала додому", — згадувала артистка.

Після "Діамантової руки" Вікторія зіграла тільки в одному фільмі — "Старий знайомий", після чого її кар'єра в кіно була закінчена.

Вона влаштувалася в Російську державну бібліотеку, в якій пропрацювала понад 40 років. Двічі була одружена і народила сина.

Нагадаємо, раніше помер актор Віталій Соломін, брат зірки "Шерлока Холмса" Юрія Соломіна.