Кіану Рівз з'явився на знімальному майданчику з крилами ангела (відео)

Кіану Рівз грає в комедії "Удача". Яка роль йому дісталася, поки що не розголошується.

59-річний американський актор Кіану Рівз, який знімається в новій комедії Азіза Ансарі "Удача". Його помітили з крилами ангела за спиною на знімальному майданчику в районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі, і відповідні фото та відео вже з'явилися в мережі.

Він був одягнений у бежевий плащ, білу сорочку, сірі штани і зелену краватку. На спині в нього виднілася пара білих ангельських крил, а образ завершувала пара коричневих класичних туфель.

Кіану був оточений командою, яка працювала на вулиці, закритій від публіки. Там же помітили й Ансарі, який був одягнений у штани кольору хакі та червону картату сорочку.

Деталі сюжету фільму, включно з іменами персонажів, поки тримають у таємниці.

Голова Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк зробив заяву, в якій висловив своє хвилювання з приводу проєкту.

"Нам справді пощастило з цим фільмом. Нам подобається сценарій, і ми твердо віримо в Азіза як у виконавця, так і в режисера. Коли ви додасте до цього Сета і Кіану — двох неймовірних талантів світового рівня — у головних ролях разом з Азізом, цей фільм може стати для нас особливим. Ми швидко розпочали реалізацію цього проєкту, щойно він став доступним", — зазначив він.

Спочатку до зйомок планували приступити в травні минулого року, проте зйомки були перенесені. Коли відбудеться прем'єра картини, поки що не анонсується.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз випустить свій перший роман: про що буде книга.