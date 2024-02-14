Королева Камілла обрала особливу брошку під час публічної появи (фото)

Прикраса раніше належала матері покійної королеви Єлизавети ІІ. Камілла часто обирає аксесуари, які демонструють памʼять про близьких людей, яких уже немає в живих.

Королева Камілла вийшла на публіку з особливою прикрасою. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Дружина британського короля Чарльза ІІІ була призначена на посаду почесного ліврея Worshipful Company of Fan Makers під час її першого публічного виходу після повернення до Лондона з чоловіком, якому нещодавно діагностували рак.

Для події в Кларенс-гаусі королева Великої Британії обрала чорну сукню з напівпрозорими рукавами та леопардовим принтом та замшеві черевики Russell & Bromley.

Серед аксесуарів дружини Чарльза ІІІ була брошка "Кришталева скеля", яка колись належала королеві-матері Єлизаветі, яка пішла із життя у 2002 році.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Камілла також додала до образу вінтажний браслет з жовтого золота та агату від Van Cleef & Arpels, ціна якого становить понад 5 тисяч доларів.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Камілла потиснула руку клеркам та приміряла червоно-золоту мантію.

Королева Камілла

Після того, як королю Чарльзу ІІІ діагностували рак, його дружина взяла на себе більше публічних обовʼязків та виходить у світ сама, поки чоловік лікується від важкої хвороби в Сандрінгемі.

Нагадаємо, королева Камілла вийшла у світ з брошкою королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про історію конфліктів та примирень принца Гаррі та королеви Камілли.