15 лютого 2024 року: апостола Онисима — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не планувати майбутнє — плани можуть не здійснитися. Відлига цього дня — до гарного сінокосу.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує Онисима. Онисим — апостол від сімдесяти, єпископ Візантійський у 54-68 роках. Про нього згадується в Посланні апостола Павла до Филимона, що він був рабом Филимона. Провинившись у чомусь, Онисим утік від свого пана до Риму, але там, як раб-утікач, потрапив до в'язниці. У в'язниці він зустрівся з апостолом Павлом, якого тримали в кайданах і який просвітив Онисима, після чого він прийняв хрещення. У в'язниці Онисим "як син служив" апостолу. Павло відіслав Онисима до його пана і, оскільки той також був християнином, вмовляв Филимона прийняти Онисима не як слугу, а як брата. Апостол Павло клопотав перед Филимоном про прощення Онисима. Отримавши не тільки прощення, а й свободу, Онисим повернувся до Риму до апостола Павла і ревно виконував його доручення.

Що не можна робити 15 лютого:

злословити, пліткувати;

планувати майбутнє — плани не здійсняться;

одружуватися, грати весілля.

Народні прикмети та повір'я:

відлига — до гарного сінокосу;

червоний захід сонця — до снігопадів;

холодна погода — до теплої весни;

дощ — до посушливого літа.

День ангела святкують:

Олексій, Афанасій, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Софія.

Народилися сьогодні:

1564 рік — Галілео Галілей, італійський філософ, фізик і астроном.

А також у цей день:

1574 рік — у Львові Іван Федоров видає першу друковану книгу на сучасних українських землях, що має назву "Апостол";

1926 рік — було виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії витратив на неї 11 годин);

1946 рік — офіційно оголошують про створення ENIAC — це був перший електронний комп'ютер у світі;

1969 рік — уперше здійснено штучне запліднення людської яйцеклітини.