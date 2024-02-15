Меган Маркл зрадила покійну королеву Єлизавету ІІ: у чому причина

У 2020 році, складаючи королівські обовʼязки, Меган Маркл та принц Гаррі дали певну обіцянку. Втім, не дотрималися її.

Меган Маркл підтримує креативні рішення, прийняті для нового вебсайту герцогів Сассекських, відмовляючись від обіцянки, яку вони дали покійній королеві Єлизаветі II: більше не використовувати назву Sussex Royal для своїх особистих брендів. Про це пише Page Six.

"Є причина, чому я працювала з Раяном і талановитою командою в Article протягом десяти років: їхня увага до деталей, їхня креативність і турбота, а також продуманий підхід до дизайну, до досвіду користувача", — говорила колишня акторка про співпрацю з Article, які створили новий сайт для принца Гаррі та його дружини.

Герцогиня Сассекська також зазначила: "Вони не просто дизайнери; вони є співавторами, які підносять ваші ідеї до візуальної ідентичності".

Новий сайт принца Гаррі та Меган Маркл Фото: sussex.com

Окрім цього, Меган Маркл сподобалося те, що вони канадці.

Втім, Меган Маркл і принц Гаррі були розкритиковані, коли з’ясувалося, що їхні колишні вебсайти Sussexroyal.com і Archewell.com тепер будуть перенаправлені на Sussex.com, і вони все ще користуються перевагами королівського походження.

Новий сайт, покликаний сприяти просуванню "благодійних починань" пари, містить їхні королівські титули та герб, що засмутило королівських шанувальників, оскільки подружжя залишило королівську сім’ю у 2020 році, а потім негативно відгукувалося про час, проведений з ними.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Вони відмовилися від свого обов’язку перед цією країною, образили наш народ та історію, знущалися над нашими традиціями та підірвали нашу монархію. Головне, продовжувати паразитувати на цьому титулі!" — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, чому Канада дуже особлива країна для принца Гаррі.

Також Фокус писав про історію конфліктів та примирень принца Гаррі та королеви Камілли.