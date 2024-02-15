Меган Маркл з'явилася в годиннику принцеси Діани на новому портреті (фото)

Герцогиня Сассекська часто одягає годинник покійної свекрухи, який отримала в подарунок від сім'ї чоловіка. Його дуже любила принцеса Діана.

Ставши членом королівської сім'ї, колишня американська актриса Меган Маркл отримала кілька дорогих і пам'ятних подарунків. Одним із них став годинник Cartier, який любила і носила покійна принцеса Діана, мати принца Гаррі. Герцогиня Сассекська одягла його, коли позувала для світлини на сайті мережі підкастів Lemonada Мedia, про початок роботи з якою оголосила на Sussex.com.

Лише через кілька днів після запуску нового сайту Sussex.com. Меган оголосила про нову угоду. Вона повідомила, що "дуже рада" створити "динамічний" новий серіал після об'єднання зусиль з Lemonada Media, мета якої "зробити життя менш відстійним" за допомогою шоу про секс, горе і проблеми ЛГБТК.

Натякнувши на те, що в розробці можуть бути й інші проєкти, Меган сказала, що ця угода — "фантастичний спосіб почати 2024 рік", і вона "жадає" поділитися новим підкастом.

Робота над новим серіалом, ведучою якого стане Меган, уже почалася. Сума, яку їй заплатили, не розголошується, але, враховуючи, що Lemonada Media — набагато менший гравець на ринку підкастів, навряд чи вона буде такою ж великою, як угода зі Spotify.

Lemonada Media була заснована 2019 року Джессікою Кордовою Крамер, виконавчим продюсером, і Стефані Віттельс Вакс, співзасновницею театральної компанії.

"Я пишаюся тим, що тепер можу повідомити, що приєднуюся до блискучої команди Lemonada, щоб продовжити свою любов до подкастингу. Можливість підтримати компанію, засновану жінками, за допомогою набору дуже цікавих подкастів, що змушують замислитися, — це фантастичний спосіб почати 2024 рік. Наш план із перевидання Archetypes, щоб більше людей тепер могло мати до нього доступ, а також із запуску нового динамічного подкасту перебувають на стадії розроблення. Мені так не терпиться скоро поділитися цим, і я дуже рада приєднатися до сім'ї Lemonada", — заявила Маркл.

На фото, зробленому другом Меган Місаном Гарріманом, вона позує в сірій сукні Totem вартістю $390, яку вона вже одягала на Іграх нескорених 2023 року в Дюссельдорфі у вересні минулого року, і в тому самому золотому годиннику Cartier вартістю $22 тисячі.

На її руці також видно браслет Cartier Love за $6300. Його Меган подарував принц Гаррі в перші дні їхнього роману.

Меган Маркл в об'єктиві Місана Гаррімана Фото: Twitter Misan Harriman

Зараз пара перебуває в Канаді з триденним візитом.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл зрадила покійну королеву Єлизавету II.