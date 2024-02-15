Філіпа Кіркорова знудило в одному із госпіталів в ДНР

Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки, щоб підтримати місцевих. В рамках візиту артисту запланували спілкування з пораненими військовослужбовцями РФ. Однак такої вразливої атмосфери співак не витримав.

56-річний артист РФ та прихильник Путіна Філіп Кіркоров під час візиту до ДНР відвідав госпіталь з пораненими бійцями, де з ним трапився конфуз — його знудило прямо в одній з палат. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зокрема, днями Філіп Кіркоров вирушив до окупованої Горлівки, де виступати перед російськими військовими. Однак не всі жителі на військовослужбовці окупованих територій радісно зустріли артиста. "Козаки" так званої "Донецької народної республіки" висловили невдоволення приїздом російського співака і навіть вимагали скасувати його концерти.

Однак, все ж король російської поп естради продовжив свою мандрівку по окупованим територіям. В рамках візиту була запланована зустріч Кіркорова з пораненими військовослужбовцями в одному із госпіталів. Втім, одна із зустрічей завершилася неприємним інцидентом. Як пишуть російські видання, Кіркорова знудило від запахів гнилих кінцівок і спітнілих чоловіків. І це при тому, що сам госпіталь до приїзду артиста готували – провели додаткове прибирання та розвісили ароматизатори.

Філіп Кіркоров Фото: https://t.me/apwagner/20060

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"Артиста знудило прямо в палаті з військовими. Він почав матюкатися на одного з ветеранів. Щойно заспокоїли. Довелося вимкнути камери та вивести Філіпа на свіже повітря", — розповів один з учасників події.

Як пишуть російські ЗМІ, через інцидент Кіркоров був змушений залишити "щедрі чайові" персоналу шпиталю. Він доручив помічникам зам'яти питання, щоб це не відображалося у звітах щодо його візиту до ДНР. А головне, щоб ні фото, ні відео не спливли.

Варто відзначити, що ширяться чутки про те, що візит Кіркорова на фронтову зону пов’язаний з участю у голій вечірці Івлєєвої. Щоб повернути довіру артисту довелося поставити під загрозу своє життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Філіпа Кіркорова почали вирізати із новорічних шоу після участі у "голій вечірці" Івлєєвої.