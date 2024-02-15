"Божевілля на двох": з'явилися нові кадри зі зйомок "Джокер-2" з Леді Гагою і Хоакіном Феніксом

Друга частина фільму про пригоди Джокера і його коханої Гарлі Квін вийде на великі екрани 4 жовтня 2024 року. Поки ж режисер Тодд Філліпс інтригує шанувальників новими кадрами.

Режисер фільму "Джокер: Folie à Deux" Тодд Філліпс порадував своїх підписників в Instagram на День святого Валентина, показавши нові кадри з роботи над картиною. Він опублікував три знімки, де зазнімковані Хоакін Фенікс і Леді Гага в образах Джокера і Гарлі Квін.

"Сподіваюся, твій день сповнений любові. 10.4.24", — зазначив Філліпс у підписі, засвітивши заразом і дату прем'єри картини — 4 жовтня 2024 року.

На головній світлині Фенікс з повним макіяжем Джокера в червоному костюмі стоїть поруч з Гагою в ролі Гарлі, обличчя якої вкрите білою пудрою.

Фото: Todd Phillips/Instagram

На чорно-білому знімку Джокер і усміхнена докторка Квінзель стикаються носами, їх розділяє тюремна решітка.

Фото: Todd Phillips/Instagram

Гарлі Квінн була створена для мультсеріалу "Бетмен", який уперше показали на каналі Fox Kids у вересні 1992 року, як подруга і любовний інтерес Джокера, а в 1999 році цей персонаж почав з'являтися на сторінках DC Comics. Докторка Гарлін Квінзель грає психіатра в лікарні Аркхем у Готем-сіті, яка закохується у свого пацієнта, Джокера, і стає його коханкою та спільницею, перебираючи на себе особистість Гарлі Квінн.

На третій чорно-білій фотографії Джокер і Гарлі танцюють на даху під гігантським повним місяцем.

Фото: Todd Phillips/Instagram

"Джокер: Folie à Deux" ("Божевілля на двох") — це продовження фільму "Джокер" 2019 року, який Філліпс зняв і написав у співавторстві з 59-річним Скоттом Сільвером, що закінчився тим, що Джокера лікували в Аркгемі після того, як він скоїв убивство і спровокував смертельний бунт.

Хоакін Фенікс отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль у цій картині.

Леді Гага — теж переможниця "Оскара". Вона стала першою в історії жінкою, яка в один рік отримала "Оскара", "Греммі", BAFTA і "Золотий глобус" за свою акторську гру і внесок у саундтрек до фільму "Зірка народилася".

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер і Леді Гага знову возз'єдналися.