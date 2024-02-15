Як у "П'ятому елементі": літаючі таксі з'являться в Дубаї вже наступного року

Літаючі таксі з'являться в небі Дубая вже 2025 року. І літатимуть із неймовірною швидкістю у 320 км/год.

Виробник літаючих таксі підписав з Дубаєм угоду про комерційні рейси з 2025 року. Тож уже скоро кадри з фантастичних фільмів на кшталт "П'ятого елемента" стануть реальністю. Раніше в Дубаї анонсували перегони в реактивних костюмах. Про це пише Daily Mail.

У науково-фантастичних фільмах, як-от "Зоряні війни" та "П'ятий елемент", уже давно зображено міста з літаючими таксі, що мчать повітрям на високих швидкостях. Нарешті, здається, що ця вища форма зручності скоро з'явиться в реальному світі.

Каліфорнійська компанія Joby Aviation заявляє, що вже наступного року почне організовувати комерційні поїздки на літаючих таксі Дубаєм.

Гвинтові таксі компанії призначені для перевезення пілота і чотирьох пасажирів зі швидкістю до 198 миль/год (320 км/год).

Літаюче таксі

За такої швидкості переліт з аеропорту Дубая на Пальму Джумейру, міський архіпелаг штучних островів і туристичну точку, триватиме лише 10 хвилин — поїздка, що наразі займає 45 хвилин автомобілем.

Фірма підписала угоду з Управлінням доріг і транспорту Дубая (RTA) про запуск там послуг повітряного таксі на початку 2026 року, при цьому Joby планує почати роботу вже наступного року.

"Для мене велика честь співпрацювати з урядом Дубая, щоб продемонструвати всьому світу цінність екологічно чистих авіаперевезень", — сказав ДжоБен Бевірт, засновник і генеральний директор Joby Aviation.

Літаюче таксі Джобі відоме як літак вертикального зльоту і посадки — тип літального апарату, який може злітати прямо в повітря, замість того, щоб спочатку набирати швидкість уздовж землі, що знижує потребу у злітно-посадковій смузі.

За словами представників компанії, оснащений шістьма електродвигунами, він забезпечує плавність ходу, яка більше схожа на поїздку в позашляховику, ніж на літаку.

Літаюче таксі

Джобі також підписав угоду з британською компанією з доставки Skyports, яка спроєктує, побудує та експлуатуватиме чотири "вертіпорти" по всьому Дубаю для запуску таксі з аеропорту.

Запас ходу повітряного таксі становить 100 миль (160 км), перш ніж він розрядиться, тому воно не підходить для польотів на далекі відстані.

Так само, як і революція електромобілів, яка відбувається на землі, таксі Joby повністю електричні, тобто не виділяють токсичних забруднювальних речовин.

Компанія Joby, яка в жовтні почала тестові польоти з пілотом на борту в Каліфорнії, також підписала угоду з британською компанією доставки Skyports.

Joby виконує тестові польоти в США з жовтня, а в листопаді здійснив показовий політ у Нью-Йорку.

Літаюче таксі в Нью-Йорку

Це був перший в історії політ електричного повітряного таксі в місті і перший раз, коли такі машини літали в міських умовах.

Joby — не єдина компанія, яка прагне запустити літаючі таксі в Дубаї, хоча каліфорнійська компанія тепер має ексклюзивне право експлуатувати там повітряні таксі.

Лондонський стартап Bellwether Industries завершив випробувальний політ свого повністю електричного прототипу вертикального зльоту і посадки в місті наприкінці 2021 року.

Тим часом німецька компанія Volocopter збирається перевозити пасажирів Парижем на літніх Олімпійських іграх цього року.

Компанія вже виконала успішний випробувальний політ свого VoloCity VTOL, який більше схожий на вертоліт або гігантський дрон, ніж на автомобіль.

Нагадаємо, раніше в Дубаї анонсували будівництво найвищої у світі вежі з годинником.