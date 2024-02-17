Овен, Лев і Стрілець: фінансовий Таро-прогноз для знаків вогню на весну 2024 року

Якою буде весна 2024 року для представників найекспресивнішої стихії — знаків Вогню і що загалом чекає на представників знаків Зодіакального кола — у таро-прогнозі на три місяці.

Зима 2024 року добігає кінця — залишилося всього два тижні до закінчення холодів і ми на порозі весни. Сезон видався непростим для українців, утім, як і для всього населення Землі: зміна енергій з огляду на перехід трансформаційного Плутона в знак Водолія багатьох занурила у важкі й депресивні стани, адже далека планета зайшла в нове положення на цілих 20 років, а це означає не лише зміну енергій, а й глобальну зміну епох. Тож кожен відчув на собі вплив "перезавантаження" і продовжить відчувати до кінця лютого 2024 року. У всій цій плутанині планетарного масштабу доводиться не тільки виживати, а й намагатися процвітати. Робимо Таро0прогноз для всіх знаків стихії Вогню на весну 2024 року.

Овен

Фінансовий Таро-прогноз для Овнів на весну 2024 року

У Овнів можуть трапитися крадіжки протягом весни 2024 року або раптові витрати на неприємні події чи речі першої необхідності в домашньому побуті. Ви боятиметеся витрачати ресурси, побоюючись неможливості їх повернути або заробити більше. До речі, ваші побоювання певною мірою справедливі: вам дійсно варто економити в цей період.

При цьому, вам не варто боятися втрати становища або посади — вона буде за вами, а ось можливості та шляхи вирішення завдань у цей період можуть приходити важко. Зате є ймовірність розв'язання фінансового конфлікту або майнового суду, яке зможе допомогти вирішити деякі проблеми в бюджеті.

Лев

Фінансовий Таро-прогноз для Львів на весну 2024 року

Весна 2024 — далеко не найродючіший період для представників знака. Стагнація, зміна роботи, віддалені й туманні перспективи. Підвищена відповідальність, які важко нести. У березні вам буде важко вийти з емоційного занепаду і повернути енергію, це може спричинити фінансові втрати, адже наш емоційний фон, як правило, має прямий вплив на грошовий канал.

Цей період більше підійде для того, щоб будувати ефективні плани і мріяти, а не діяти. Тому що на дії у вас, найімовірніше, просто не буде достатньо енергії. Щоправда, саме в цей період ви можете знайти хороших друзів або партнера для бізнесу. Одним словом, період суперечливий і не найпростіший, але досить цікавий, з можливістю закласти фундамент на майбутнє.

Стрілець

Фінансовий Таро-прогноз для Стрільців на весну 2024 року

А ось до Стрільців іде перспективний і фінансово наполегливий період. Хороші доходи, несподівані грошові надходження, вигідні договори або вдала пропозиція по роботі. Навесні 2024 року у вас можливі відрядження з гарним результатом або цікаві поїздки, які принесуть емоційне наповнення і відпочинок.

Головне для вас зараз не зловживати алкоголем і не перебувати в ілюзіях щодо близьких і, насамперед, самого себе. Період буде для вас сповнений можливостей. Головне фокусувати увагу на головному, а не другорядному.