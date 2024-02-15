Меган Маркл зʼявилася на публіці в пальті з цікавою назвою (фото)

Вбрання було від каліфорнійського бренду Dôen. Його вартість становить 598 доларів.

Меган Маркл зʼявилася на публіці в пальті "Кенсінгтон". Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Герцог і герцогиня Сассекські відвідали Культурний центр Squamish Lil’wat у Канаді. Після цього відбувся прийом у центрі, де художники, які створили логотип Invictus Games Vancouver Whistler 2025, представили свої роботи.

"Ця співпраця знаменує собою перший випадок, коли всі чотири перші нації об’єдналися, щоб створити витвір мистецтва", — йдеться на новому сайті принца Гаррі та його дружини.

Для появи на публіці мама двох дітей обрала чорне пальто з особливою назвою — "Кенсінгтон". Вбрання було від прибережного каліфорнійського бренду Dôen. Його вартість становить 598 доларів.

Цікаво, що Кенсінгтонський палац представляє принца Вільяма та Кейт Міддлтон, з якими в Сассекських тривалий час напружені стосунки.

Меган Маркл та принц Гаррі

Вбрання в стилі 60-х виготовлено із суміші вовни та кашеміру та має витончений та привабливий крій А-силуету. Виразні латунні ґудзики підсилюють витонченість.

"З усіх чорних пальт та всіх наявних брендів Kensington має щось означати, правильно!", "Безумовно, у Меган більше стилю, ніж у Кейт", "Дуже гарне пальто", — реагують на появу подружжя користувачі мережі.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: sussex.com

Нагадаємо, Меган Маркл носить годинник принцеси Діани.

Також Фокус писав про важливість Канади для принца Гаррі та його дружини.