Одяг з якими принтами варто додати до свого гардеробу у 2024 році

Світ моди наскільки різноманітний, що не встигаєш оглянутися, як вже в моді інші кольори, принти та фасони. Звісно мода — поняття суб’єктивне і кожен в праві обирати те, що йому до смаку, однак під тиском суспільства все ж у гардероб просочуються нові тренди.

Звісно з приходом нового сезону змінюється і модна не лише на фасони та кольори, а й на принти. Принт на одязі завжди є одним з важливих трендів у модній індустрії. Саме тому Фокус підготував підбірку найтрендовіших принтів 2024 року.

Вертикальні смужки

Одяг у смужку бути одним із трендів моди 2024 року. Цей стиль має класичний та елегантний вигляд, що додає шарму будь-якому наряду.

У 2024 році принт у смужку продовжить бути у тренді. Однак варто звернути увагу саме на її розположення. Краще всього обирати вертикальну смужку, вона у 2024 році вважатиметься одним із стильних принтів. Крім цього, що цей принт буде в моді, він ще й візуально видовжує статуру. Тому особливу увагу на цей принт варто звернути жінкам з низьким зростом.

Ви спокійно можете придбати у свій гардероб сорочку або плаття у смужку, а також комбінувати цей принт з іншими речами у вашому гардеробі. Для більш креативного образу, спробуйте поєднувати одяг в смужку з яскравими аксесуарами або взуттям. Не забувайте, що мода це про вираження вашої особистості, тому головне — відчувати себе комфортно та впевнено у вибраному стилі.

Графічні квіти

Квіткові принти є одним з найпопулярніших трендів моди і є трендом уже декілька сезонів. Він з'явився весною 2022 року і швидко завоював популярність серед жіночої аудиторії. Квіткові принти можна побачити на різних варіаціях одягу, включаючи сукні, спідниці, блузи, штани та навіть взуття. Цей тренд створює свіжий і жіночний образ, додаючи романтики. Крім цього, цей принт є дуже жіночним, саме тому він часто падає у вибір жінкам.

Одяг з квітковим принтом можна комбінувати з різними стилями та аксесуарами, створюючи вишуканий та стильний образ. Однак з квітковим принтом краще бути обережним, оскільки великі та масивні квіти на одязі можуть додати кілька зайвих кілограмів та років. А от дрібний квітковий принт вже встиг вийти з моди. Саме тому у 2024 році набув популярності графічний квітковий принт, який виглядає більш стильно та цікаво.

Фото: oksana_matskivv/instagram

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Горошок

Горошковий принт на одязі є одним із останніх трендів моди. Він має своє коріння ще з далеких 50-х. Своєю простотою він додає смаку та вишуканості до образів. Цей класичний варіант принту з підтоном ретро, який здатний надати образу стилю та жіночності.

Горошковий принт актуальний на різних варіаціях одягу, таких як сукні, спідниці, блузи, брюки тощо. Він додає яскравості гардеробу і може бути чудовим вибором для будь-якого сезону. Одяг у горошковий принт вдало поєднується з різними аксесуарами, тому у 2024 році ви спокійно можете додати цей принт до свого гардероба.

Арлекіно

У 2024 році варто звернути увагу на такий варіант принту на одязі як Арлекіно. Про що йде мова. Популярним принтом Арлекіно є використання геометричних фігур, таких як ромби, трикутники та квадрати. Такий дизайн можна знайти на сукнях, блузах або навіть штанах.

Також принт Арлекіно це про кольоровий контраст, а саме про використання яскравих кольорів, таких як червоний, синій, жовтий або зелений. Такий контраст між кольорами додає цікавості та виразності.

Крім цього, Арлекіно може бути чудовим доповненням до інших принтів, наприклад, полосок, квіткових мотивів або анімалістичних візерунків. Комбінування різних принтів створює унікальний стиль.

Якщо ви не хочете купувати одяг у стилі Арлекіно, можна спробувати придбати аксесуари з таким принтом. Наприклад, шарф, сумка, панама або навіть шорти з малюнками Арлекіно.

Хвилі

Хвилі на одязі — це популярний тренд, який завойовує все більше прихильності в модному світі. Він додає жвавості та стилю. Одяг із хвилястими малюнками можна знайти на різних варіаціях одягу, від коктейльних суконь до повсякденних футболок і джинсів.

Хвилі на одязі можна поєднувати з іншими трендами, наприклад, з палацовими штанами, широкими спідницями або кульотами для створення модного образу. Також можна експериментувати з різними кольорами та принтами, від яскравих до приглушених відтінків, щоб підкреслити свій стиль.

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