Принц Гаррі відповів на критику після запуску нового сайту

Герцоги Сассекські продовжують використовувати королівські титули. Попри те, що Гаррі та Меган відійшли від обовʼязків у 2020 році.

Принц Гаррі відповів на критику після скандалу із запуском нового сайту герцога та герцогині Сассекських. Про це пише New York Post.

Менший син британського короля та його дружина Меган Маркл отримали негативну реакцію після продовження використання своїх королівських титулів і королівського герба на новому вебсайті Sussex.com. Попри те, що подружжя обіцяло покійній королеві Єлизаветі ІІ не використовувати переваги монаршого життя після складання обовʼязків у 2020 році.

Втім, принц Гаррі замість цього закликає критиків зосередитися на благополуччі його хворого на рак батька.

"Це не є проблемою для решти королівської родини. Це навіть не було частиною розмови", – передає джерело, близьке до подружжя.

Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

"Гаррі більше турбується про здоров’я та благополуччя короля та Кейт [Міддлтон] і вважає, що саме на цьому має бути зосереджено увагу", — додає інсайдер.

Після оприлюднення новин про онкологію в короля Великої Британії його менший син одразу прилетів із США до Лондона. Втім, Гаррі пробув на батьківщині менше доби та повернувся до дружини з дітьми.

Новий сайт принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот

Нагадаємо, Меган Маркл не виконала обіцянку, дану королеві Єлизаветі ІІ.

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