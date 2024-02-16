Граф Фелікс, племінник короля Данії і колишній принц, почав зустрічатися з чилійською актрисою

Молодий граф Монпеза і колишній принц данський Фелікс виявився зайнятий. Напередодні Дня святого Валентина племінник короля Данії знайшов собі нову кохану — актрису Міє Софію Елерс.

Коли в січні влягся пил навколо стрімкого зречення королеви Данії Маргрете від престолу. Виявилося, що прекрасний принц Фелікс, син принца Йоахіма, втратив свій королівський титул за рішенням бабусі, але знайшов кохання. У графа Фелікса Монпеза, 21-річного племінника короля (сина його брата, принца Йоахіма), з'явилася нова подруга в особі чилійсько-датської акторки Міє Софії Елерс. Про це пише Tatler.

Граф Фелікс народився 2002 року і технічно є сьомим у черзі на престол Данії. Він молодший із двох синів, народжених від першого шлюбу принца Йоахіма та Олександри, графині Фредеріксбурзької. Граф Фелікс колись був принцом, але був позбавлений своїх королівських титулів королевою Маргрете II, яка нині зреклася престолу, що призвело до серйозного розколу між королевою і принцом Йоахімом, її другим сином.

Колишній принц Фелікс із братом Миколою та батьками Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева тоді сказала, що ухвалила таке рішення, щоб захистити дітей Йоахіма від тиску королівського життя.

Фелікс проходив навчання в Данській королівській військовій академії Данії, де в жовтні 2022 року здобув звання армійського лейтенанта, і відтоді працював моделлю в ювеліра Георга Єнсена. Його нова обраниця Міє Софія народилася 2000 року в Пуконі, Чилі, і вже встигла знятися в кількох фільмах і серіалах.

Міє Софія Еллерс Фото: Instagram @sofiaelers

Цього тижня данський журнал Billed Bladet повідомив, що Міє і Фелікс офіційно зустрічаються. Молода акторка має формальну театральну освіту — отримала ступінь бакалавра в Копенгагенській школі кіно і театру. Повідомляється, що наразі вона проходить подальше навчання в Мадриді, де Фелікс відвідав її цього тижня разом з її братом Матіасом.

Колишній принц Фелікс із братом Миколою та колишньою королевою Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

У міру наближення Дня святого Валентина останні новини від закоханих потішать данських королівських спостерігачів, особливо після хвилювань, пов'язаних із коронацією. На початку січня Копенгаген радів, коли на трон зійшли король Фредерік X і королева Мері. Це поклало край періоду хвилювань навколо звинувачень у стосунках між Фредеріком і мексиканською світською левицею Дженовевою Казановою. Тим часом, зірка королеви Мері, схоже, тільки сходить: опитування в Данії показало, що королева, уродженка Тасманії, навіть більш популярна, ніж її чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про старшого брата Фелікса, колишнього принца Миколу. Молодий чоловік хоч і був спочатку засмучений втратою королівського титулу, але після заявив, що підтримає свого двоюрідного брата і майбутнього короля Данії принца Крістіана.