18 лютого 2024 року: святителя Лева, папи Римського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися, а також переїдати та вживати алкоголь. Суха погода цього дня — до врожайного року.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Лева, папи Римського. Святитель Лев — єпископ Риму (папа римський) з 29 вересня 440 року до 10 листопада 461 року. Перший папа римський, який отримав титул "великий"; відомий своєю зустріччю з Аттілою і Томосом до Флавіана, що став основою Халкідонського собору. За понтифікату Лева I за його посадою закріпилася назва "папа римський".

Що не можна робити 18 лютого:

сваритися;

байдикувати;

ходити в гості;

переїдати, вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

суха погода — до врожайного року;

гроза — до врожаю фруктових;

вдарив мороз — до теплої та ранньої весни;

дощ сьогодні — до посушливого літа.

День ангела святкують:

Анна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Лукій, Павеле.

Народилися сьогодні:

1898 — Енцо Феррарі (пом. 1988), італійський конструктор і автовиробник, засновник компанії Ferrari;

1933 — Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикантка, вдова Джона Леннона;

1954 — Джон Траволта, американський актор, танцюрист і співак, володар премій "Золотий глобус" і "Еммі".

А також у цей день:

1930 — американський астроном Клайд Томбо відкрив найбільшу відому карликову планету Сонячної системи — Плутон;

1979 — у пустелі Сахара вперше за багато століть випав сніг;

2021 — Марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить її перші знімки.