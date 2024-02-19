"Погрожував мені вбивством": Злату Огнєвіч переслідував водій таксі (фото)

Водієм таксі виявився Вадим Лебідь — чоловік, який стежить за співачкою щонайменше з 2019 року. Раніше він погрожував убити і саму Злату, і її сім'ю, а також якось під час особистої зустрічі схопив артистку за руку.

Вадим Лебідь, який переслідує Злату Огнєвіч щонайменше з 2019 року, знову став погрожувати українській співачці розправою. Про це Огнєвіч розповіла в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Свого переслідувача Огнєвіч цього разу впізнала у водієві таксі. Співачка запитала в нього, чому він знову переслідує її. На що той відповів: приїхав не заради співачки, а "на доставку". Про інцидент Злата Огнєвіч вирішила розповісти в соціальних мережах і публічно звернутися до служби таксі, в якій зараз працює чоловік.

"Звертаюся до служби публічно. Вадим Лебідь. Знайомтеся, знову з'явився переслідувач. Номери авто також зняли. У вас працює водій, який погрожував убивством мені та моїй родині. І він возить ваших пасажирів. На мою думку, це — небезпечно. Прийміть належні заходи. Такі люди не мають права працювати в таксі", — написала артистка.

Злата Огнєвіч звернулася до однієї з українських служб таксі з проханням звільнити водія Вадима Лебедя, який переслідує її вже протягом кількох років Фото: Скриншот

Хто такий Вадим Лебідь

Вадим Лебідь — 43-річний уродженець міста Христинівка Уманського району Черкаської області, який зараз мешкає в Києві. У 2006 році він закінчив факультет економіки підприємства та управління персоналом у КНЕУ ім. В. Гетьмана. Гетьмана. Наприкінці січня 2022 року його затримали співробітники спецпідрозділу "Корд".

"Чоловік тривалий час систематично погрожував убивством заявниці, переслідував і надсилав смс-повідомлення в різні соціальні мережі", — повідомив тоді начальник відділу дізнання Печерського управління поліції Василь Іванишин.

Після того, як Злата Огнєвіч написала заяви про переслідування і погрози в правоохоронні органи, Вадима Лебедя затримали Фото: Нацполиция

Зазначимо, що сам чоловік не заперечує того факту, що систематично погрожує українській співачці. У розмові з журналісткою телепрограми "Українські сенсації" у 2020 році. Співробітниця медіа запитала, чи погрожував він колись популярній співачці.

"Говорив, так... Говорив, що я її вб'ю", — відповів Лебідь на запитання і засміявся.

Він також розповів, що одного разу він схопив Злату за руку, коли та вийшла з машини. Однак таку поведінку Лебідь порушенням особистих кордонів і нападом не вважав. На його думку, "напад — це коли є синці".

Вадим Лебідь не приховує, що "сталкерить" за Златою Огнєвіч Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці січня 2022 року Злата Огнєвіч поскаржилася на шанувальника, який погрожує їй розправою. Співачка заявила в поліцію на шанувальника, який погрожував убити її або її батька. За її словами, неадекватний чоловік переслідував її протягом трьох років.

Про переслідування Злата Огнєвіч заявляла ще 2019 року. Тоді нав'язливий шанувальник переслідував співачку біля дверей її житла. Поліції вдалося навіть затримати чоловіка, але чи поніс він відповідальність за свої дії не повідомляється.