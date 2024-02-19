ЗМІ дізналися, із ким зустрічається Брітні Спірс

Пол Річард Соліз пропрацював на Брітні Спірс лише два місяці, після чого був звільнений через наявність судимостей. Його вважають одним із головних винуватців того, що короткий шлюб співачки та Сема Асгарі розпався.

42-річна Брітні Спірс досі зустрічається з хатньою робітницею Полом Річардом Солізом, яку співачка звільнила після того, як стало відомо про її проблеми із законом, повідомляє Us Weekly .

Незважаючи на те, що раніше повідомлялося про розставання коханців у вересні 2023 року, лише за місяць після того, як Сем Асгарі подав на розлучення, джерело розповіло пресі, що "Брітні і Пол безумовно разом", при цьому Соліз все ще одружений.

У травні 2023 року Пола найняли для робіт з технічного обслуговування маєтку артистки. Хоча їх рідко бачать разом, інсайдери кажуть, що вони їздять у Санта-Барбару і що чоловік ночує в будинку Брітні в Лос-Анджелесі дві або три ночі на тиждень.

Хоча у Пола є діти від іншої жінки, і він працює повний робочий день, Брітні засмучена тим, що він не приділяє їй достатньо часу.

"Вона відчуває, що заслуговує на більшу увагу, але він має бути поруч із її дітьми", — кажуть люди з оточення Спірс.

Друге джерело повідомило, що Брітні дійсно зустрічалася з його дітьми, і вони всі разом навіть каталися на конях. За словами друзів, семирічний син Пола є "улюбленцем".

Водночас команда Брітні незадоволена стосунками поп-зірки. Пол Річард Соліс має за плечима кілька правопорушень і кримінальних злочинів, хоча незрозуміло, як йому вдалося наблизитися до поп-зірки і навіть працювати на неї.

"Її помічники не хочуть, щоб Пол був поруч; вони ясно дали це зрозуміти з першого дня. Вона така мила і щедра за натурою, а він нічого не хоче. Він не для цього і щиро піклується про неї як про особистість. Але її команда менеджерів, ймовірно, думає, що він збирається зробити щось темне", — цитує видання слова одного зі співробітників Спірс.

"Її команда вважає, що в якийсь момент він чогось від неї захоче або кине під автобус", — додав другий.

Пол пропрацював на Брітні всього два місяці. Хоча повідомлялося, що причиною його звільнення було кримінальне минуле, ЗМІ пишуть, що Брітні зрадила Сема з Полом, що поклало кінець не тільки його роботі, а й шлюбу Спірс і Асгарі.

Сем офіційно подав на розлучення 16 серпня 2023 року, після 14 місяців шлюбу. Згідно з документами, датою розставання він вказав 28 липня 2023 року.

Раніше Фокус писав, що батько Брітні Спірс озвучив нові звинувачення проти дочки.