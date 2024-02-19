"Легені" вашого інтер"єру: свіжі тренди у фітодизайні (фото)

Дизайнери інтер'єру наголошують, що потрібно пам’ятати: рослини — це повноправний елемент нашого життя, проте зі своїми законами та правилами.

Загальновідомо, що екологічні, живі елементи інтер’єру, тобто квіти, рослини, не тільки приваблюють різноманітними можливостями, а й очищають повітря, збагачують його киснем, заспокоюють і налаштовують на гармонію. Як застосувати рослини у приміщенні, які небанальні прийоми використати і які технології є новими на сьогодні, нам допоміг дізнатися архітектор і фітодизайнер Олексій Пономарчук.

Фітодизайн чи озеленення

Відразу зауважимо, що не одне й те саме. Озеленення — це складова фітодизайну, який створюється відповідно до естетики приміщення, його призначення, мікроклімату (світло, тепло, вологість). До речі, підкреслює дизайнер, рослини — це живі істоти, тому їх не можна без кінця пересувати.

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Сам термін "фітодизайн" з’явився в XIX столітті, але прикрашати своє житло люди почали з незабутніх часів. Чому? По-перше, живі рослини здатні задовольнити найважливішу людську потребу — потребу в позитивній емоції, комфортній атмосфері для життя або роботи, приємні для очей і створюють відчуття спокою і затишку. Ще в Стародавньому Римі у багатих патриціїв розбивалися перистилі (внутрішні сади). Люди надавали великого значення квітам, використовували їх у ритуальних обрядах і навіть наділяли рослини символічними значеннями. Наприклад, мирт означав любов, а лавр – перемогу.

По-друге, у сучасному світі бетону і скла особливо гостро відчувається нестача живого, рослинного. Тож грамотно підібрані рослини і квіткові композиції здатні перетворити будь-який інтер'єр на зелений оазис, в якому можна розслабитися і помріяти перед тим, як знову включитися в скажений ритм мегаполісу.

Фото: pixabay.com

Отже, ще раз повторимо, чому так важливий фітодизайн інтер'єру:

поліпшується мікроклімат приміщень, очищається повітря;

підвищується працездатність;

створюється затишок і комфорт;

інтер'єр стає стильнішим та ефектнішим.

Фото: pixabay.com

Однак потрібно пам’ятати, що рослини — це повноправний елемент нашого життя, проте зі своїми законами і правилами. Наприклад, рослини повинні бути пропорційними приміщенню. Маленькі фіалки або кактуси будуть зовсім непомітними в просторому офісі, а ось розлога пальма або фікус з великими листками прикрасять собою місце біля крісел з журнальним столиком. Вузькі високі деревця, що стоять на підлозі, візуально "піднімуть" стелю, а от низькі розлогі папороті або підвісні кашпо з ампельними формами зроблять приміщення нижчими.

Нові можливості озеленення

Сучасні форми фітодекору — це просто розмаїття варіантів і рішень: стіни з вертикальним озелененням, фітокартини, суцільні "зелені куточки", зимові сади, флораріуми. Останні роки основною тенденцією фітодизайну є застосування стабілізованих рослин. При цьому вони ефектно виглядають і максимально прості в догляді — не вимагають поливу і підрізування.

Стабілізовані рослини, які не вимагають багато сонячного світла і мають пиловідштовхуючі властивості, можна розмістити в кухні.

Фото: pixabay.com

Для традиційної флори у ванній кімнаті висувається багато обмежень, оскільки потрібно враховувати такі аспекти, як можлива відсутність вікон і напівтемрява; висока вологість; часто надмірне тепло. Все це некритично для стабілізованих рослин, які можна сміливо використовувати у ванній: підвісити у кашпо або поставити у вазонах на підлозі, поличках.

Фото: pixabay.com

У спальні можна розміщувати будь-яку флору, орієнтуючись насамперед на уподобання її основних мешканців. У просторій кімнаті добре виглядають підлогові стабілізовані рослини, які розміщені в стильних вазонах.

Фото: pixabay.com

Види озеленення

Джунглі – суть цього виду в тому, що рослини самі по собі є головним декором інтер'єру і займають більшу його частину. Вони можуть бути абсолютно різними: часто це ліани, що звисають зі стелі, вертикальні фітостіни, значна кількість великих підлогових діжок з деревами.

Точкове озеленення – найлегший варіант освіжити інтер'єр. Для цього лише потрібно розставити по дому невеликі квіткові композиції. Наразі на піку популярності залишаються мінімалізм і геометричні форми. Ідеально ілюструють цей тренд різні флораріуми, які можна зробити навіть власноруч. Інший варіант – сукуленти в кашпо.

Флораріум – це рослин в прозорій ємності зі скла, що нагадує акваріум. Кактуси, мох – а саме вони найчастіше висаджуються і краще приживаються в такому замкненому просторі – вимагають поливу 2-3 рази на рік.

Фітопанно (фітокартина) – тренд, що стрімко набирає популярність. Для його створення використовуються спеціальні підвісні модулі, в які рослини висаджують із застосуванням моху (метод гідропоніки) або поживної суміші. Для створення такого елементу декору потрібно ретельно підібрати рослини. Найкраще підходять ті, яким звично рости на вертикальних поверхнях (плющі, бегонії, папороті).

Ідея використання їстівної зелені як кімнатних рослин не нова. Пам'ятайте мамини цибульки на підвіконні? Ідея та сама, але реалізація інша. Дедалі більше людей цілий рік вирощують вдома томати-черрі, огірки, перець і навіть інжир. Розпочати можна з чогось простого, наприклад, посадіть розмарин, базилік та інші їстівні трави поруч з обіднім столом і використовуйте їх при готуванні страв.

Фото: pixabay.com

Зелений куточок – це варіація зимового саду в вашому домі: одна або дві вертикальні конструкції, заповнені рослинами, невелике крісло або диван неподалік. При виборі місця потрібно лише враховути кількість денного світла і розташування стосовно радіаторів опалення, оскільки все ж таки більшість рослин з ними не дружать.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Не забудьте про стиль

Незалежно від того, які рослини ви вибираєте, необхідно враховувати стилістику приміщення. Без цього можливий дисонанс, через який непогана, на перший погляд, композиція не прикрасить інтер'єр, а "вб’є" його. Отже, основні рекомендації такі:

стиль хай-тек поєднується з простою флорою, яка має спрямоване вгору листя правильної форми;

з дорогими, зазвичай дерев'яними, меблями і/або виробами з каменю відмінно виглядають рослини, що мають характерну, виразну форму;

з французьким і/або англійською інтер'єром поєднуються практично всі квіти (квітучі рослини) і чагарники;

для створення романтичної обстановки рекомендується використовувати троянди, азалії, камелії;

якщо в пріоритеті практичність і чистота повітря, то краще придивитися до алое і кактусів;

якщо в приміщенні панує чорний і білий кольори, то оживити та освіжити інтер'єр здатні будь-які яскраві квіти.

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