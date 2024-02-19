Принц Вільям на своїй землі побудує 24 будинки для бездомних за 3 мільйони фунтів стерлінгів

Вільям продовжує роботу, незважаючи на діагноз раку у короля Чарльза ІІІ. Він зайнявся будівництвом житла для бездомних, будинки будуть готові наступного року.

Принц Уельський планує побудувати на своїй землі соціальне житло вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів, щоб допомогти бездомним. Вільям особисто курирує плани будівництва 24 будинків у Корнуоллі, які будуть готові наступного року, повідомляє Мirror.

Співпрацюючи з благодійною організацією St Petrocs, він надасть високоякісне житло, щоб подолати безпритульність у Великій Британії.

Журналісти вважають, що ці плани є ще однією ознакою того, що Вільям продовжує роботу, незважаючи на діагноз раку в короля Чарльза ІІІ.

"Його основна увага приділяється здоров'ю батька, його сім'ї і тому, що краще для монархії. Імовірність того, що Гаррі повернеться в будь-якій якості, дорівнює нулю", — пише видання з посиланням на своє джерело.

Передбачається, що будинки будуть із шиферними дахами, гранітними перемичками, сонячними панелями і тепловими насосами.

Вільям хоче, щоб були посаджені чагарники та квіти. Це, на його думку, сприятиме збереженню природи. 130 000 акрів землі від Корнуолла до Кента були оцінені в 1 мільярд фунтів стерлінгів. Це може відкрити йому можливість курирувати більше проєктів на землі, якою він володіє як герцог Корнуоллський — титул, який він успадкував від свого батька.

Директор маєтку Бен Мерфі сказав: "Як один зі своїх ключових пріоритетів принц Вільям попросив нас розв'язати проблему безпритульності в Корнуоллі та інших районах, де розташований маєток. Ми раді повідомити про плани цього інноваційного житлового проєкту, який допоможе розірвати порочне коло бездомності в Ньюкі".

Зі свого боку генеральний директор St Petrocs Генрі Мікок зазначив: "Це партнерство є важливим кроком у досягненні нашої спільної мети — викорінення бездомності".

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що принц Джордж скоро вирушить до школи, стало відомо скільки коштуватиме його навчання. Принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон думають про те, чи буде Джорджу комфортно жити в Оундлі з 11 років. Кейт хоче вибрати школу, яка підійде всім її дітям.