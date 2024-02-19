Як зміниться титул принцеси Шарлотти, коли її батько стане королем (фото)

Королівські експерти кажуть, що принцеса Шарлотта може бути змушена відмовитися від своїх титулів, якщо її батько стане королем. Однак, вона може отримати титул королівської принцеси пізніше.

Королівський титул принцеси Шарлотти може "драматично" зміниться, щойно її батько принц Вільям стане королем. Вона, найімовірніше, втратить свій титул через правила успадкування в королівській родині, повідомляє Mirror.

Вона може прийняти інший титул, щойно буде коронований принц Уельський. Журналісти, посилаючись на думки експертів, повідомляють, що майбутнє Шарлотти "разюче зміниться тільки тоді, коли її батько стане наступником свого діда на посаді короля". На той час, коли Вільям стане королем Англії, його старший син Джордж стане принцом Уельським.

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"Право бути принцесою Уельською Шарлотта втратить, коли її брат отримає офіційний титул принца Уельського, тому що королівська пані може бути принцесою тільки в тому випадку, якщо вона одружена з принцом або бути дочкою принца. Як сестра Джорджа, Шарлотта не підходить під жодну категорію", — пише видання.

Однак, вона може отримати титул королівської принцеси пізніше в житті: королівська принцеса — це особливий титул, який носить старша дочка правлячого монарха, якою в даний час є принцеса Анна.

Зараз дівчинка виявила інтерес до виду мистецтва, популярного серед багатьох членів королівської сім'ї, вона захоплена танцями. Цю пристрасть поділяли її покійна бабуся, принцеса Діана, а також королева Камілла і герцогиня Единбурзька.

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Після смерті своєї прабабусі Єлизавети II 8 вересня 2022 року принцеса отримала титулування Шарлотта Корнуольська і Кембриджська, а 9 вересня того самого року, коли її дід (тепер король Карл III) наділив титулом принца Уельського її батька, Шарлотта Уельська. У лінії британського престолонаслідування вона стала третьою.

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що принц Джордж скоро вирушить до школи, стало відомо скільки коштуватиме його навчання. Кейт хоче вибрати школу, яка підійде всім її дітям.