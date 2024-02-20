"Подарунок Бога": Олексій Суханов розповів, хто допомагає йому триматися під час війни (фото)

Позитивні емоції Олексій Суханов черпає зі спілкування з домашнім улюбленцем — йоркіпом на прізвисько Арті. Пес з'явився в будинку телеведучого ще наприкінці 2020 року.

Український телеведучий Олексій Суханов розповів, що боротися з негативними емоціями під час війни йому допомагають домашні тварини та діти. Цим ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" поділився в інтерв'ю з журналістами телеканалу "1+1", яке було опубліковано в понеділок, 19 лютого.

Суханов зазначив, що відволікатися від важких новин, пов'язаних із вторгненням ЗС РФ в Україну, йому допомагає домашній улюбленець — собака на прізвисько Арчі. Улюбленця чоловік вважає для себе "подарунком долі".

"Великою радістю для мене є мій песик Арчі. Він як дитина, за яку я відповідаю. Це неймовірне створіння і справжній подарунок Бога", — сказав Суханов.

Телеведучий додав, що, крім тварин, дарувати нескінченну кількість любові здатні також діти.

"На мою думку, і діти, і хвостики є однаково великою відповідальністю. Вони безплатно, без будь-якої особистої користі дарують вам свою любов. Занурившись у цю любов, можна приглушити власний біль", — упевнений Олексій Суханов.

Що відомо про домашнього улюбленця Олексія Суханова

Собака на прізвисько Арті з'явився в будинку Олексія Суханова наприкінці 2020 року. Однак поділився цією подією з життя телеведучий тільки наприкінці лютого 2021 року.

"Понад два місяці ми разом і тепер час знайомитися, бо ми трохи підросли, освоїлися, і бешкетуємо майже цілодобово... моє величезне Щастя на ім'я Арті... мій Друг, і моя любов до нього, як і до його пустощів, — без перерви на обід і вихідні", — написав Суханов на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дещо пізніше, в інтерв'ю kp.ua, телеведучий розповів, як проходить життя його домашнього улюбленця.

"Якщо в мене немає часу, то з Арті є кому погуляти. Усе добре. Арті вистачає і ніжності, і турботи, і прогулянок, і їжі, і іграшок, і теплого ліжечка. Хоча спить він не зі мною на ліжку. Усе в нього є. Це найщасливіший хвостик у світі. І я маю все для цього робити до кінця його життя", — сказав Суханов журналістам.

Він зазначив, що навіть не уявляє, як раніше жив без собаки. Арті Суханов назвав "хвостатим хмаринкою" і зізнався, що навіть словами не може висловити всі позитивні емоції, які дарує йому вихованець.

Олексій Суханов — люблячий господар йоркіпу на ім'я Арті Фото: Олексій Суханов/Indtagram

Собаку породи йоркіпу телеведучий придбав в одному з розплідників породистих собак. Це дизайнерська порода, яка вийшла завдяки роботі селекціонерів з мініпуделем і йоркширським тер'єром. Прабатьками собак стали чистокровний пудель з Німеччини та сука йоркширського тер'єра з Англії. Досі неясно яка країна вважається батьківщиною породи, деякі джерела вказують на зародження нової лінії в Австралії, інші стверджують, що перші цуценята з'явилися в США. Представники породи легко адаптуються до умов міської квартири, можуть жити в приватному будинку з великим вигульним двором. Середня тривалість життя собак цієї породи — від 10 до 15 років.

Раніше Леся Нікітюк вирушила на відпочинок у полтавське село, щоб позбутися стресу і поліпшити своє ментальне здоров'я. Там телеведуча займалася народними ремеслами та насолоджувалася близькістю до природи.